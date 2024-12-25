3 toplantıda rakam gelmedi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, son beş senede asgari ücretin geçim ücreti olduğunu belirterek, "29 bin 583 lira talebimizi açıkladık. 3 toplantı oldu. Bu toplantılarda taraflar önümüze rakam getirmediler. İnsanca yaşayabilecek bir geçim ücreti olmalı dedik. 6 kere oy birliğiyle karar alındı, iki kere hükümetle karar almışız. 22 kere muhalefet şerhi koymuştuk. Bu açıklanan ücretin kabul edilebilir bir tarafı yok. Devlet harçları yüzde 44 civarında oldu, asgari ücret yüzde 30. Adil bir düzenleme yapılmadığı sürece bir daha Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız" dedi.