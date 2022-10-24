3 yılda bir telefon getirilebilecek

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, 1 Kasım'dan itibaren yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının bu muafiyet kapsamında olup olmadığının kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile protokol imzalandığını açıkladı. Sistemle yolcuların üç yılda getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların bu sürede birden fazla telefon getirmesi önlenecek. Muafiyet hakkı kullanmamış kişilerin telefonunu almasına izin verilecek ve kişi 120 gün içinde bu telefonu BTK sistemleri üzerinden kayıt yaptırabilecek. Uslu, "Yolcumuzun son üç yıl içinde muafiyet hakkını kullandığını görürsek telefonunu gümrük ambarında muhafaza altına alıyoruz. Üç ay içinde yurtdışına giderken telefonunu geri götürebiliyor" dedi.