3 yıldan az hizmeti olan da EYT’li

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberlerlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Resmi Gazete'de 7438 sayılı Kanunla yayımlanan; 08/09/1999 (dahil) tarihinden önce çalışmaya başlayanların emekliliğe hak kazanma koşullarından sigortalılık süresi ve/veya prim ödeme süresi/hizmet yılı koşulu korunarak, 23/05/2002 tarihindeki hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalılar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Banka Sandıklarına tabi olarak çalışmaya başlayan) bakımından emeklilik yaş koşulu kaldırılmıştır. Bu nedenle, EYT düzenlemesi olarak adlandırılan kanunun 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ- Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."