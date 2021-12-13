3 yılın en yüksek cari fazlası

Ekonomide, "üretim, ihracat, cari fazla ve istihdam" temelli yapısal bir dönüşüm sürecini başlatan Türkiye
, adım adım sağlıklı büyüme kompozisyonuna ulaşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
ve Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından dün açıklanan veriler, cari fazla vererek üretim bazlı büyüme sürecinin hızlandığını gösterdi. Cari işlemler hesabı ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolarla son 3 yılın en yüksek fazlasını verdi.
AMAÇ KALICI İYİLEŞME
Geçen yılın ekim ayında 31.7 milyar dolar olan yıllık cari açık ise 15.4 milyar dolarla 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, "Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Geçen yılın ekim ayında 3 milyar 106 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 7 milyar 721 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların geçen yılın ilk 10 ayında 4 milyar 480 milyon dolar olan Türkiye'deki doğrudan yatırımları bu yılın aynı döneminde 6 milyar 359 milyon dolara çıktı.
CİROLAR YÜKSELDİ
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Ekim
ayında yıllık yüzde 47.5 arttı. Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 52.8, inşaat ciro endeksi yüzde 37.6, ticaret ciro endeksi yüzde 42.1, hizmet ciro endeksi yüzde 59.4 arttı. Perakende
satış hacmi de yüzde 15.2 artış kaydetti.
ÜRETİMDE 17 AY KESİNTİSİZ ARTIŞ
İHRACATLA birlikte ekonomide büyümenin lokomotifi haline gelen sanayi üretiminde artış yılın son çeyreğinde de devam etti. Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 8.5 arttı. Böylece sanayi üretiminde yıllık bazda kesintisiz 17 ay yükseliş yaşandı. Sanayi üretimi aylık bazda ise piyasanın daralma beklentisine karşılık yüzde 0.6 arttı. Dış ticaret açığının en önemli kalemi ara malı üretiminde yüzde 12.9 artış sağlandı. Madencilik ve taşocakçılığı
sektörü endeksi ile imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.2 ve elektrik, gaz, buhar sektörü endeksi yüzde 3.5 arttı.