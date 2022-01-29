30 bin kooperatife hibe desteği

Ekonomik kalkınmada önemli görev üstlenen ve bugün sayısı 30 bini geçen kooperatiflere hibe desteği yağıyor. Sunulan proje başvurularında 200 bin liraya kadar karşılıksız destek veriliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 2020-2021 yıllarında kooperatiflere aktarılan hibe desteği tutarının 28.5 milyon lirayı aştığını ifade etti.
95.8 MİLYARLIK KREDİ
Kooperatiflerin desteklenmesine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Muş, Halkbank
kaynaklarından esnaf ve sanatkâra son üç yılda kullandırılan faiz indirimli kredilerinin toplam tutarının 95.8 milyar lirayı aştığını anımsattı. Bakan Muş, "Bakanlığımızca kooperatiflere ve ortaklarına kredi desteği verilmiyor. Cumhurbaşkanları kararları kapsamında esnaf ve sanatkâra Halkbank kaynaklarından yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli kredi imkânı sunuluyor. Doğrudan bankaya başvurmak suretiyle ve bakanlığımızca kuruluş izni verilen kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle söz konusu imkânlardan yararlanmak mümkün" dedi.
KADIN KOOPERATİFLER ARTIYOR
Ülke geleninde kadın girişimi üretim ve işletme kooperatif sayısının Kasım 2021 itibarıyla 707'ye ulaştığını aktaran Bakan Muş, gönüllülük esası temelinde kurulan kooperatifçiliğe yönelik farkındalık oluşturulması çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
PROJESİ OLANA 200 BİN LİRA
Ticaret Bakanlığı
, tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgi Sistemi kuruyor. Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği kapsamında kooperatiflerin sunduğu proje başvurularında 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor.