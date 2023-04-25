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Giriş Tarihi: 26.4.2023

30 gün içinde aynı yerde çalışmak şart

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
30 gün içinde aynı yerde çalışmak şart
Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT'lilere 5 puanlık prim indiriminin ayrıntılarını açıkladı. Bu indirimden yararlanılması için çalışanın işten ayrılış bildirgesini 3 Mart 2023 tarihi ve sonrasında emekli aylığı talebiyle verilmesi ve işten çıkışı takip eden 30 gün içinde aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışması gerekiyor. Sosyal güvenlik destek prim tutarı 500.40 lirayla 3 bin 753 lira arasında olacak.

SİCİL NUMARASI AYNI
Prim indirimi sadece özel sektör işyerlerinde uygulanıyor. Destekten yararlanılabilmesi için aylık prim, hizmet belgesinin yasal sürede verilmesi, primlerin de yasal süresinde ödenmesi zorunluluğu bulunuyor. Ev hizmetleri, bakım işlerinde çalışırken EYT'den emekli olup aynı işverene bağlı çalışanlar için de bu indirimden yararlanılabilecek. Destek priminde 5 puanlık indirim aynı işyerinde çalışıldığı sürece devam edecek. Prim indiriminden yararlanmak için işverence düzenlenecek işten ayrılış bildirgesi ile işe giriş bildirgesindeki işyeri sicil numarasının aynı olması gerekiyor. Bildirgelerdeki işyeri sicil numaralarının farklı olması halinde o işçi için prim indirimi uygulanmayacak. Öte yandan normal emeklilerde olduğu gibi tek konutu olan emekliler başka bir gelirleri yoksa bu konutları için emlak vergisi ödemeyecek.

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30 gün içinde aynı yerde çalışmak şart
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