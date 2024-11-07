30 milyar $’lık yatırım için yol planı hazır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ileri teknoloji alanında 2030 yılına kadar 30 milyar doların üzerinde yatırımın önünü açacaklarını açıkladı. Kacır, yatırım için otomotiv markalarıyla temasların sürdüğünü söyledi. Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2025 yılı bütçesini sunarken, imalat sanayisi katma değerinde dünyadaki paylarının yüzde 0.70'den yüzde 1.33'e ulaştığını belirtti. Kacır, "Yıllık ihracatımızı 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkardık. İhracatımızın dünyadaki payı yüzde 0.55'ten 1.07'ye yükseldi. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını 10 milyar dolardan 97 milyar dolara çıkardık. Türkiye bugün, Çin'den Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir" diye konuştu. Kacır, 2028'e kadar yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını 97 milyar dolardan 176 milyar dolara çıkaracaklarını vurgulayarak, "Türkiye'yi ileri teknoloji üretim üssü haline getireceğiz" dedi. Kacır, bu amaçla HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı ilan ettiklerini belirterek, 2030'a dek ileri teknoloji alanlarında 30 milyar doların üzerinde yatırımın önünü açacaklarının kaydetti.Bugüne kadar 40 binden fazla Togg'un sahiplerine teslim edildiğini anlatan Kacır, Türkiye'nin 24 bin 400 halka açık şarj bağlantısı sayısıyla araç başına düşen şarj noktası sayısında Avrupa'da lider olduğunu belirtti. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, 25 bin istihdam sağlayacak, yıllık 150 bin elektrikli araç kapasiteli tesisini ile Ar-Ge merkezini Manisa'da kuracağını anımsatırken, benzer yatırımları Türkiye'ye kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.Sanayide karbon ayak izini azaltma, enerji verimliliğini artırma ve yenilenebilir enerji kullanmada kararlı olduklarının altını çizen Kacır, şöyle konuştu: "TÜBİTAK desteğiyle yeşil teknolojilerin Türkiye'de geliştirilmesine yönelik 600 milyon lira bütçeli 74 Ar-Ge projesini hayata geçiriyoruz. Yeşil dönüşümde avantajlı finansman sağlayacak Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun kurulumu için uluslararası paydaşlarımızla çalışmalara başladık. Bu programla 3 milyar euroluk kaynağı sanayimize sunmayı hedefliyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz proje kapsamında 2025'te OSB'lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz. Bu yılın 10 ayında enerji verimliliği ve geri kazanımı, yenilenebilir enerji, atık geri kazanımı ve bertarafı, çevre yatırımları konularında 165 milyar lira tutarında 1865 yatırımı teşvik ettik." Kacır, yapay zeka çağrılarıyla firma ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin Türkiye'de geliştirilmesi için 96 milyon lira bütçeli 30 projeyi desteklediklerini belirterek, "Çip üretimi için de 5 milyar dolarlık yatırım yapılacak" dedi. İthalat denetimleri kapsamında 163 bin ürünü inceleyerek standartlara uygun olmayan 4 bin 500 ürünün ülkeye girişini engellediklerini kaydeden Kacır, "Türkiye'nin kalite ve uygunluk değerlendirme üssü olacak Ankara Kalite Kampüsü'müze 2025'te taşınacağız" ifadesini kullandı.Tam bağımsız Türkiye'nin anahtarının savunma sanayisi olduğunu vurgulayan Kacır, en güçlü stratejilerinin Milli Teknoloji Hamlesi olduğunun altını çizdi. Kacır, Bayraktar TB2 ve TB3'ten AKINCI'ya kadar yerli ürünleri tek tek sıralayarak, "Stratejik kurumlarımız için uçtan uca güvenli ses, veri ve görüntü haberleşmesi sağlayan sistemleri üretiyoruz. Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız. Uzun menzilli füze geliştirme kabiliyetlerimizi daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin istikbalini tehdit edecek planlara asla geçit vermeyeceğiz" dedi.Kacır, yılın ilk üç çeyreğinde tekno-girişimlerin aldığı yatırımların pandemi öncesi 10 yılın toplamında gerçekleşen tutarı aştığını, 709 milyon dolara eriştiğini belirtti. Türkiye'nin tohum öncesi yatırım sayısında Avrupa birincisi olduğunu aktaran Kacır, "Fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla, 4.1 milyar liralık kamu kaynağıyla 88 milyar liralık fonu harekete geçirdik. Bu fonların katkısıyla 537 Türk teknoloji girişimi 124 milyar lira yatırım aldı. 2030 yılı için 100 bin teknogir-i şim, 100 Turcorn hedefimize ilerleyeceğiz" dedi.Bakan Kacır, depremden bugüne bölgedeki illere 15 OSB ve 16 sanayi sitesi projesi için 9 milyar 300 milyon lira kaynak sağladıklarını söyledi. Depremden yoğun etkilenen 65 ilçede yatırımları desteklediklerini, bu kapsamda 204 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 1.115 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini kaydeden Kacır, "53 bin KOBİ'ye KOSGEB eliyle 17 milyar lira kaynak sağladık" dedi. Kacır, Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları ile ülkeye gelen bilim insanı sayısının 253'e ulaştığını ekledi.