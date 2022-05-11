30 sektör temsilcisiyle enflasyon zirvesi

Hazineve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadele kapsamında 30'un üzerinde sektör temsilcisiyle bugün İstanbul'da bir araya geliyor. Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dâhil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.Piyasadaki fiyat mekanizmasını bozanlara yönelik yapılan denetimler hakkında bilgiler vermesi beklenen Bakan Nebati'nin enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesi bekleniyor. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için Maliye'ye bağlı 2.800 kişilik enflasyon timi saha denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu sayı zaman zaman 3 bini geçiyor. KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, 30'a yakın sektörde saha denetimi yaptı. İhbarları da değerlendiren enflasyon timine, Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK ekipleri de katılıyor. Bakanlık, birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri kapsamında ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı. 30'a yakın sektördeki mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, sevk irsaliyesiz mal sevkiyatlarının yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli cezalar kesildi.