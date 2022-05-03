300 bin kişi ek göstergeyi bekliyor

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareciyle birlikte 3 milyonun üzerinde memurun gözü 10 Mayıs'ta yapılacak toplantıya çevrildi. Emekli olmak isteyen binlerce memur, yüksek ikramiye hakkından yararlanmak için 3600 ek gösterge yasasının çıkmasını bekliyor.Söz konusu mesleklerde emekliliği hak edenlerin sayısı 300 bine ulaşmış durumda. Yasa çıktığında potansiyel olarak bu kişilerin neredeyse tamamının emekli olabileceği belirtiliyor. Ek gösterge memurların çalışırken aldığı maaşla birlikte emekli ikramiyesi ve aylığını da artırıyor.Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Düzenleme ile polis ile emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilecek, artış puanlarında "hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi" belirleyici olacak. Emeklilik ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" yükseltilecek.Emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden yatırılıyor, geriye dönük ödeme yapılmıyor. Bu kapsamda olup emekliliği hak edenler daha yüksek ikramiye için yasanın çıkmasını bekliyor. Emekli olanlar nedeniyle öğretmen, polis, hemşire açığı ortaya çıkacağı için yeni personel ihtiyacı da olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ek gösterge düzenlemesine yönelik bir çalışma yaptı. Ek gösterge düzenlemesinin bir yıllık maliyeti yaklaşık 25 milyar lira olarak hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ek gösterge raporunu 10 Mayıs'tan önce tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.