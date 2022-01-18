300 milyon TL yatırım 1.200 kişiye istihdam

Geçtiğimiz
yıl Türkiye'nin en köklü gıda markalarından Keskinoğlu Tavukçuluk'u satın alarak gıda sektörüne güçlü bir adım atan Türkiye'nin en büyük yem üreticisi Matlı Holding
, 1.5 yıldır üretim yapmayan Yörsan'ın da sahibi oldu. Şirketi, Susurluk İcra İflas Dairesi'nden 155 milyon liraya satın alan Matlı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Markaya 250- 300 milyon liralık yatırım yapacağız. Toplam yatırım 500 milyon lirayı bulacak. Süt ürünlerinin yanı sıra süt tozu ve peynir altı suyu tozu tesisleri kuracağız. Yurtdışındaki mozerella gibi çeşitlerin yanı sıra kendi coğrafi işaretli peynirlerimizin de üretimini yapmayı planlıyoruz" dedi.
3 MİLYAR LİRALIK CİRO HEDEFİ VAR
Köklü bir firma olan Yörsan'ın Bursa
ve Balıkesirli süt üreticilerinin sigortası konumunda olduğunu söyleyen Matlı, "Yapacağımız yatırımlarla Yörsan'ı entegre bir süt tesisi haline getirmeyi planlıyoruz. Rüzgârı arkanıza aldığınızda yatırım kolaydır. Önemli olan rüzgâr ters estiğinde yatırım yapmaktır. Yörsan'ı dört ayda ayağa kaldırıp tekrar üretime başlayacağız. Hedefimiz 3 milyar TL ciro elde edecek duruma gelmek" diye konuştu. Matlı, hedeflerinin bin 200 kişiyi istihdam etmek olduğunu da söyledi. Yatırımlarının sadece Balıkesir
ve Bursa ile sınırlı kalmayacağını kaydeden Matlı, "Birçok şehirlerde yem fabrikalarımız var. Buralarda da süt ve besicilik tesisleri kurmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.
FONA SATIŞ ÇÖKÜŞÜ BAŞLATTI
1964'te Yörükler Gıda adıyla kurulan Yörsan, 2014'te Birleşik Arap Emirlikleri
merkezli Abraaj Capital
tarafından satın alınmıştı. Abraaj'ın 2018'de Türkiye'deki fonlarını ABD
'li bir şirkete satmasıyla Yörsan için sıkıntılı süreç hızlandı ve yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı konkordato ilan etti. 2019'da şirkete kayyum atandı. Temmuz 2020'de Yörsan'ın iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Altı aydır satış sürecinde olan Yörsan'ı Matlı Holding'in satın almasıyla yeni bir süreç başlamış oldu.