31 Mayıs’a kadar gaz bedava

Karadeniz'de çıkarılan doğalgaz evleri ısıtmaya başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ücretsiz doğalgaz' müjdesinin detayları netleşti. Konut, ibadethane ve cemevlerinde 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz ücretsiz olacak.1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve iade edilecek.Vatandaşa 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında da fatura gelecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek, fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak. Faturalarda "Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun" ibaresi yer alacak. Söz konusu tarihler arasında sehven vatandaşa ücret kesilirse fatura iptali veya bedel iadesi yapılacak.1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda sıcak su ve mutfaklarda kullanmaya yetecek kadar olan 25 metreküplük tüketim için doğalgaz bedeli tahsil edilmeyecek. Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olacak ve vatandaşlardan aylık 151.75 lira alınmayacak. Bir yıllık dönemde ise ücretsiz doğalgaz bedeli bin 821 lira olacak. Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak.Aylık 25 metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmı sonraki aya devretmeyecek. Yani vatandaş mayısta 18 metreküp tüketirse kalan 7 metreküp sonraki aya devretmeyecek. Doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğalgaz uygulamasına ilişkin yaptığı açıklama, "24 Nisan, 31 Mayıs arası çıkan tüm faturalar bedava olacak, bedel alınmayacak, alındıysa geri ödenecek. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve iadesi sağlanacak. Ön ödemeli sayaç kullananlar da yararlanacak. Bir aylık tüketim tespit edilecek ve sonraki ay o miktar doğalgaz kartına ücretsiz yüklenecek" dedi. Bedava doğalgaz ve indirim ile ilgili vatandaşların herhangi bir tereddüdü olmamasını isteyen Yılmaz, "Usul ve esasları belirledik. Hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak" ifadelerini kullandı.Enerji ve savunmada tam bağımsız Türkiye için tarihin en büyük hamlelerine imza atılıyor. Karadeniz gazının karaya ulaştırılmasının ardından, şimdi de Gabar Dağı'nda yeni bir petrol rezervinin açıklanması için geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar Dağı'nda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "İnşallah netice alınca da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vatandaşlarımızla paylaşacak. Bizi izlemeye devam edin" diye konuştu.Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Bakan Fatih Dönmez, partisinin kentte gerçekleştirdiği seçim çalışmaları esnasında gazetecilere açıklamada bulundu. Dönmez, özellikle son yıllarda hem denizde hem de karada hidrokarbon arama ve araştırma çalışmalarına büyük bir yoğunluk verdiklerini söyledi. 2022 yılında Karadeniz'de çok büyük bir keşif gerçekleştiklerini kaydeden Dönmez, "Karada da aslında aralıksız devam eden çalışmalarımız vardı. Adana Çukurova'da önemli bir petrol keşfi olmuştu. Geçtiğimiz yıl da Esma Çevik kuyularında 180 milyon varillik üretilebilir rezervi olan bir saha keşfetmiştik" dedi.2022'de Gabar'da Esma Çevik'in yakın bölgelerinde aynı formasyona sahip bazı yapıların olabileceği yönünde değerlendirmeler yaptıklarını hatırlatan Dönmez, "İki ay kadar önce ekibimiz orada sondaj çalışmalarına başlamıştı. An itibarıyla sondaj ve kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İlk değerlendirmeler olumlu. Arkadaşlardan son bilgileri bekliyoruz. Netice alınca Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu müjdeyi vatandaşımızla paylaşacak. Bizi izlemeye devam edin" diye konuştu. Gabar'da keşif yapılan sahanın adının Şehit Aybüke Yalçın olduğu, ilk etapta günlük 1.500 varil üretileceği, sahanın potansiyel rezervinin ise tahmini günlük 100 bin varil petrol olduğu belirtiliyor.