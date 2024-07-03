32 ayın en düşük ithalatı yapıldı

hracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre, takvim etkisiyle, yüzde 10.6 azalışla 18 milyar 569 milyon dolara düşerken ithalat yüzde 4.1 düşüşle 25 milyar 4 milyon dolara geriledi. 32 ayın en düşük ithalatına imza atıldı. Haziranda dış ticaret açığı 6.4 milyar dolarla 5 ayın en düşük aylık açığı oldu. Ocak-haziran döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 125 milyar 446 milyon dolar, ithalat yüzde 8.5 azalışla 168 milyar 686 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 29.5 azalarak 43 milyar 240 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74.4 oldu. 12 aylık ihracat 257.8 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayında takvim etkisi nedeniyle yaşanan düşüşe rağmen yılın ilk yarısında ihracatın yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dış ticaret dengesindeki belirgin iyileşme ve hizmet ihracatındaki artışın, cari açığın düşmesinde kilit rol oynadığına işaret edilerek, geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının sonraki aylarda 25.6 milyar dolar azalışla bu yılın nisan ayında 31.5 milyar dolara gerilediği bildirildi. Yıllık cari işlemler açığının mayısta 25-26 milyar dolar civarına gerilemesinin öngörüldüğün belirtildi.