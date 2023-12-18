32 bin kira uyuşmazlığı arabulucuda çözüldü

Kira uyuşmazlıklarında
1 Eylül'den bu
yana uygulanmaya
başlanan arabuluculuk
sisteminde 76 bin
780 başvurudan 32
bin 98'i anlaşmayla
sonuçlandı. Adalet
Bakanı Yılmaz Tunç,
arabuluculuk sistemiyle
birlikte 64 bin kiracı
ve kiralayandan oluşan
vatandaşın dava yoluna
gitmeden aralarındaki kira
uyuşmazlığını çözdüklerini
kaydetti.
Tarafların
anlaşmasının
tahliyeleri ve
yeni kiralama
ihtiyacını azaltarak
kira fiyatlarının
düşmesine de katkı
sağladığını kaydeden
Tunç, "Ağustos
ayında 20 bin kira
davası açıldığını
düşündüğümüzde
3,5 ayda yaklaşık
70 bin dava
açılması muhtemel
iken dava sayısının
13 bin 923'te kalması
yargının iş yükünün
de azalmasını sağladı. En
önemlisi de kiracı ev sahibi
tartışmalarını aza indirerek
toplumsal barışa da hizmet
etti" ifadelerini kullandı.
1 Eylül'de başlayan
sistemde, arabulucuya
dava açmak isteyen
taraf başvuruyor.
Adliyelerdeki
bürolara yapılacak
müracaatlarda
ücret alınmazken,
görüşmelerin
3 hafta içinde
tamamlanması
öngörülüyor.