32 bin kira uyuşmazlığı arabulucuda çözüldü

Kira uyuşmazlıklarında1 Eylül'den buyana uygulanmayabaşlanan arabuluculuksisteminde 76 bin780 başvurudan 32bin 98'i anlaşmaylasonuçlandı. AdaletBakanı Yılmaz Tunç,arabuluculuk sistemiylebirlikte 64 bin kiracıve kiralayandan oluşanvatandaşın dava yolunagitmeden aralarındaki kirauyuşmazlığını çözdüklerinikaydetti.Taraflarınanlaşmasınıntahliyeleri veyeni kiralamaihtiyacını azaltarakkira fiyatlarınındüşmesine de katkısağladığını kaydedenTunç, "Ağustosayında 20 bin kiradavası açıldığınıdüşündüğümüzde3,5 ayda yaklaşık70 bin davaaçılması muhtemeliken dava sayısının13 bin 923'te kalmasıyargının iş yükününde azalmasını sağladı. Enönemlisi de kiracı ev sahibitartışmalarını aza indirerektoplumsal barışa da hizmetetti" ifadelerini kullandı.1 Eylül'de başlayansistemde, arabulucuyadava açmak isteyentaraf başvuruyor.Adliyelerdekibürolara yapılacakmüracaatlardaücret alınmazken,görüşmelerin3 hafta içindetamamlanmasıöngörülüyor.