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Giriş Tarihi: 19.12.2023

32 bin kira uyuşmazlığı arabulucuda çözüldü

İLKER TURAK İLKER TURAK
32 bin kira uyuşmazlığı arabulucuda çözüldü
Kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'den bu yana uygulanmaya başlanan arabuluculuk sisteminde 76 bin 780 başvurudan 32 bin 98'i anlaşmayla sonuçlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, arabuluculuk sistemiyle birlikte 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşın dava yoluna gitmeden aralarındaki kira uyuşmazlığını çözdüklerini kaydetti. Tarafların anlaşmasının tahliyeleri ve yeni kiralama ihtiyacını azaltarak kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağladığını kaydeden Tunç, "Ağustos ayında 20 bin kira davası açıldığını düşündüğümüzde 3,5 ayda yaklaşık 70 bin dava açılması muhtemel iken dava sayısının 13 bin 923'te kalması yargının iş yükünün de azalmasını sağladı. En önemlisi de kiracı ev sahibi tartışmalarını aza indirerek toplumsal barışa da hizmet etti" ifadelerini kullandı. 1 Eylül'de başlayan sistemde, arabulucuya dava açmak isteyen taraf başvuruyor. Adliyelerdeki bürolara yapılacak müracaatlarda ücret alınmazken, görüşmelerin 3 hafta içinde tamamlanması öngörülüyor.
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32 bin kira uyuşmazlığı arabulucuda çözüldü
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