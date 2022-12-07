3,2 milyar dolara ulaştı: Güneydoğu’dan hububat ve bakliyat ihracatı arttı

Kadooğlu, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, birliğin ihracat rakamlarının günden güne arttığını söyledi.

Hedefleri her zaman yüksek tuttuklarını ifade eden Kadooğlu, "Birlik olarak 11 aylık ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. GAİB Hububat Birliği olarak sektörümüzde en fazla ihracat yapan birliğiz. Onur duyduğumuz bir konu, ihracat ailesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.