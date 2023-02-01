3.2 milyon konutun dönüşümü tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar ülkemizde 3.2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yapı denetim sistemi, sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızla 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağladık" dedi. 3. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı'nın açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, şu an 81 ilde 250 bin konutun dönüşümüne devam ettiklerini belirtti. Kurum, "2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir riskli yapı bırakmayacağız. Afetlerden zarar görmüş İzmir, Elâzığ, Kastamonu, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla'da toplamda 45 bini aşkın ev, köy konağı inşa ederek vatandaşlarımıza teslim ettik. Şehirlerimizi güvenli hale getirirken, saklı hazinelerini de ortaya çıkarmayı ihmal etmiyoruz. 45 ilimizde 80 tarihi kent merkezimizi ve meydanımızı yeniden ihya ediyoruz. 2033 yılına kadar kent meydanı sayımızı 250'ye çıkaracağız" şeklinde konuştu. Gelecek 10 yıl içinde tüm şehirlerin yapısal dönüşümünü tamamlayacaklarını kaydeden Kurum, mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türkiye Mekansal Strateji Planı'nın tanıtım toplantısını yapacaklarını söyledi. TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 180 bin sosyal konut üretildiğini vurgulayan Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projemize 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvuruda bulundu. Haziran ayına kadar, en az 140 bin konutumuzun ihalesini gerçekleştireceğiz. 2 yıl içerisinde tüm konutlarımızı vatandaşımıza sunacağız. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye bugün başladık. 900 milyar lirayı aşan yatırım bedeliyle bu projemiz, inşaat ve gayrimenkul sektörümüzün gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Saraçoğlu'nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi"ni yerinde inceleyerek, "Ankaralılar için bir hayali gerçekleştiriyoruz. Nisanda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara'mıza kazandırmış olacağız" dedi. Muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Kurum, "Maalesef maskeli doğaseverler ne zaman milletimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın hayrına bir iş yapmak istesek, ne zaman bir çevre doğa koruma projesi yapmak istesek o zaman karşımıza dikiliyorlar" şeklinde konuştu. 125 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek projenin 44 bin metrekaresini yeşil alanlar oluşturacak.