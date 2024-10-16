33 TIR dolusu malzeme çocuklara umut oldu

6 Şubat depreminin üzerinden 20 ay geçse de yüreğimizde yaktığı ateş hâlâ ilk günkü tazeliğini koruyor... Ülke olarak ağır kayıplar verdiğimiz asrın felaketinin yaralarını elbirliği ile sarmaya devam ediyoruz. Kamunun yanı sıra, özel sektörde faaliyet gösteren kurumların sosyal sorumluluk projelerinin odağında hâlâ ağırlıklı olarak deprem bölgesi var. Bölgeden ilk günden itibaren elini hiç çekmeyen kurumlardan biri de Akbank oldu... Bankanın odağında eğitim ve gözleri çakmak çakmak çocuklar olan bölgeye yönelik son projesi ise yürekleri ısıtan türden."Sürdürülebilirlik insan için" vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren ve "Dönüşümde Gelecek Var" projesi kapsamında banka; yenilediği Genel Müdürlük binasından çıkan 33 TIR dolusu işlevini yitirmiş son derece kaliteli mobilyayı Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı anlaşma kapsamında deprem bölgesine gönderip, ileri dönüşüm tekniğiyle okul eşyalarına dönüştürülmesine katkı sunuyor. Akbank'ın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu ileri dönüşüm atölyesine yolladığı tonlarca ofis mobilyası, öğrenciler tarafından büyük bir özenle ilköğretim okulundaki çocuklar ve öğretmenleri için masa, dolap, askı, pano, sandalye ve kitaplığa dönüştürülüyor. Yani İstanbul'un gözde merkezi Büyükdere Caddesi'de bulunan kulelerinde çalışan yöneticilerin kullandığı mobilyalar, ileri dönüşümle başta Hatay ve ilçeleri olmak üzere depremzede çocukların kullanımına sunuluyor.Son birkaç yıldır önemli bir dönüşüm sürecinde olduklarını söyleyen Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, hem müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, hem de çalışanları için günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni nesil bir çalışma ortamı yaratmak için çalıştıklarını anlattı. Alakoç, bunu yaparken de insan odaklı sürdürülebilirlik vizyonuyla topluma, doğaya ve ekonomiye değer katan bir proje başlattıklarını kaydetti.Projeyi yerinde görmek için Akbank'ın İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeniden kurduğu depremde yıkılan atölyesinde öğrencileri ziyaret ettik. Akbank'ın gönderdiği mobilyaları özenle işleyerek, kendilerinden küçük kardeşleri için dönüştüren gençlerin gururları ise görmeye değer. Atölyede öğrenciler ofis mobilyalarını kardeşleri için büyük bir özenle hazırlayıp paketliyor. İleri dönüşüm alanında kapsamlı bir eğitim alan gençlerin dönüştürdüğü okul mobilyası sayısı 6.800'e yaklaşırken, 6.700'ü aşkın mobilya ise Hatay başta olmak üzere deprem bölgesindeki 415 ilköğretim okulunun kullanımına sunulmuş. Şimdiye kadar uygulanan ileri dönüşüm metodu ile 260 ton karbondioksit salınımının engellendiği bilgisini veren Beril Alakoç, "Proje sonunda 650 okulda 290 bin öğrenciye eğitimlerini güçlendirmek için mobilya sağlanacak" dedi.Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alan Şefi Adem Akkar, yaşadıkları büyük travmadan sonra bu projenin kendileri ve öğrencilerine bir anlamda terapi olduğunu söyledi. Akkar, "Burada ciddi bir özgüven kazanan öğrencilerimiz aslında birer pelerinsiz kahraman. Öğrencilerimiz hiçbir okulda bulunmayan malzeme desteği ile ciddi avantajlar kazanıyor. Yaptığımız bu çalışmalardan dolayı veliler öğrencilerini buraya kaydettirmek için yarıştı" dedi. Atölye'nin öğretmelerinden Erşat Şimşek de, "Bunca yıldır bu mesleği yapıyorum, hiç böyle kaliteli malzeme görmedim. Böyle bir çalışmanın içinde olmaktan dolayı son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.Atölyedensonra ziyaret ettiğimiz Fikret Koçak İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencilerinin gözleri boncuk boncuk öğrencilerinin bizlere yaşattığı mutluluğun tarifi ise imkânsız. Ana sınıfı öğretmeni Habibe Türek, "Öğrencilerimizin çoğu depremden dolayı travmalı. Burası gerçekten onlara çok iyi geliyor. Öğrencilerimiz de biz de çok mutluyuz" dedi. Sevgi Deniz'in annesi Sebile Savcı, "Kızım okula gelmeyi çok seviyor. Hatta erkenden okula gelmek için sabahları kendisi beni uyandırıyor" derken, Eymen'in annesi Ayşe Ceviz ise "Eymen burada çok mutlu, çocuklarımıza bu imkânı sağlayan Akbank'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.