34. Uluslararası GAPSHOES Yaz Fuarı 7 Aralık’ta açılıyor

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, GSO, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, Kunduracılar ve Sayacılar Odası ile Gaziantep Genç İş Adamları Derneğinin (GASİD) destekleriyle hayata geçirilen organizasyon, Akort Fuarcılık tarafından organize ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, gelişen dünya ekonomisinde çok fazla üretim yapmanın yanında katma değerli, yenilikçi anlayışla üretim yapmanın şart olduğunu belirtti.

Günümüz şartlarında, katma değerli yüksek teknolojili ürün üreten firmalar, şehirler ve ülkelerin ihracat birim fiyatlarının daha yüksek olduğunu ifade eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Özellikle dünya çapında bilinen markalı üretim yapmamız hem şirketlerin birim üretimden kazancını artıracak hem de kentimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak. Böylesine güçlü olduğumuz bir sektörde her yıl gerçekleştirdiğimiz GAPSHOES fuarı markalaşma, üretim ve satış konularında üreticilerimize çok büyük katkılar sunmakta, yeni pazar imkanları ile ihracatımızı arttırmada önemli rol oynamaktadır."

350 FİRMA VE 1250 MARKA TEMSİL EDİLECEK

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ise büyük bir gururla 34'üncüsü gerçekleştirilecek GAPSHOES Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi Fuarı'nın Ortadoğu Fuar Merkezi'nde iki holde düzenleneceğini belirtti.

Fuarda 2023 ayakkabı ve terlik yaz modasına yönelik en yeni ve en özel kreasyonlar ziyaretçilerin ve alıcıların beğenisine sunulacağını aktaran Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyanın yakından takip ettiği fuar her zaman olduğu gibi yine sektöre damgasını vuracak. Yurt dışından da katılımcıların olduğu fuara Gaziantepli firmaların yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden de gelecek olan 350 firma ve 1250 marka temsil edilecek. Geçtiğimiz yıl 70'e yakın ülkenin ziyaret ettiği GAPHOES'u bu yıl da başta İtalya, Almanya, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin, Uganda, Suriye, Irak, İran, İsveç, Moldova ve Mısır olmak üzere pek çok ülkeden sektörel ilgilinin ziyaret etmesini beklemekteyiz. Yaklaşık 40 bin profesyonel ilgilinin ziyaret etmesinin beklendiği, Gaziantep ve ülke ekonomisine ve her sektöre katkı sağlayan GAPSHOES Fuarı 4 gün boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek."