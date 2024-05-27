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Haberler Ekonomi Haberleri 35 bin öğrenciye yapay zeka öğretecek
Giriş Tarihi: 28.5.2024

35 bin öğrenciye yapay zeka öğretecek

Vodafone Vakfı, ortaokul ve lise öğrencilerine yapay zekâ öğretecek. Vakfın Başkanı Süel, “Yapay Zekâ Yıldızları projesiyle ilk yıl 35 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi

Dilek GÜNGÖR Dilek GÜNGÖR
35 bin öğrenciye yapay zeka öğretecek
Bugüne kadar sosyal projelerle 4.4 milyon kişinin hayatına dokunan Vodafone Türkiye, yeni bir projeye başlıyor. Vodafone Vakfı, ortaokul ve lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşmasını sağlayacak. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Yapay Zekâ Yıldızları projesinin ilk yılında toplam 35 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
Vodafone olarak, yatırıma ve sosyal sorumluluk projelerine devam ediyorsunuz. Vodafone Vakfı çatısı altında bugüne kadar kaç kişiye ulaştınız? Sosyal hayatın olanaklarından yeterince faydalanamayan veya ekonomik hayatta varlık gösteremeyen bireylerin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal yatırımlarımızda, sosyal ihtiyaçlar haritasını temel alıyoruz. Kadınlar, çocuklar ve gençler, öncelikli odağımız... Kuruluşumuzdan bugüne kadar 4.4 milyon kişinin hayatına dokunduk. 2007-2023 döneminde reel değeri 270 milyon TL olan vakıf projelerimizin ortaya çıkardığı sosyal katkı 1.5 milyar TL oldu.




276 EĞİTMEN GÖREVLİ

"Yarını Kodlayanlar" projesinde yeni bir aşamaya geçiyorsunuz. Ne yapacaksınız?
"Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında 8 yıl boyunca, yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş ve algoritma mantığı gibi konularda eğitimler verdik. 81 ilde 400 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Ülkemizde her 5 çocuktan 2'si bu projeyle kodlama eğitimi aldı. Şimdi "Yapay Zekâ Yıldızları" projesini başlatıyoruz. Hedefimiz, sadece teknoloji tüketen değil aynı zamanda üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak. Bu projeyle, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak istiyoruz. Proje kapsamında, 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşmasını sağlayacağız. Bu öğrencilerimiz, yapay zekâ konusunda çeşitli araçlarla içerik üretebilecek. Eğitimlerimiz ülke genelindeki 45 köy teknoloji sınıfımız, 10 "Bu Atıklar Kod Yazıyor" sınıfımız, 3 yapay zekâ sınıfımız, 4 konteyner teknoloji sınıfımızın yanı sıra 12 ili ziyaret edecek olan gezici eğitim çadırımızda gerçekleşecek. Projemizde 276 eğitmen görev yapacak.
Neden böyle bir proje yapma ihtiyacı duydunuz?
Teknolojinin gücüne inanan bir şirket olarak yapay zekânın pozitif bir dönüşüm sağlayacağına inanıyoruz. Global anlamda bu trendin çok hızlı bir şekilde artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Türkiye'nin de bu konuda öncü ülkeler arasında yer alması için elimizi taşın altına koyuyoruz.




ÜÇ PROJEDE 55 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞACAK

Yeni projenizle kaç öğrenciye ulaşmayı hedefliyorsunuz?
"Yapay Zekâ Yıldızları" projesinin ilk yılında toplam 35 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Kodlama öğreteceğimiz çocuklarımız ve Yeşil Gezegen eğitimlerimizi de eklediğimizde, önümüzdeki bir yılda toplam 55 bin öğrenciye dijital beceri eğitimi vermiş olacağız.




6 SAATLİK EĞİTİM

Yapay zekâ eğitimlerinin içeriği ve işleyişi nasıl olacak?
Öğrenciler başlangıçta yapay zekâ eğitimleri ve sınıf atölyeleriyle 6 saatlik yapay zekâya giriş eğitimi alacak ve kodlama örneklerini görecek. 6 saatin sonunda, yapay zekâ ile ses ve görüntü tanıma örneklerini hayata geçirebilecekler. İsteğe bağlı olarak, eğitimlerini proje web sitesi ve gönüllü eğitmenlerle derinleştirebilecekler. Web sitesi üzerinden eğitim içerikleri ve ders modüllerinin takip edilmesiyle dersler sonrasında yapay zekâ, Python, sanal gerçeklik gibi alanlarda bilgilerini derinleştirip uygulama yapabilecekler. Sürdürülebilirlik alanında yapay zekâ ile çalışarak "Yeşil Gezegen" temasını teknolojik yeniliklerle işleyebilecekler. Ayrıca, Avrupa'daki Vodafone vakıfları ile birlikte yürüttüğümüz SUJ (SkillsUploadJr) çatısı altında global bir hackathon düzenleyerek öğrencilerin projelerini geliştirmelerini sağlayacağız. Gençlerin yapay zekâ konusunda hem temel kavramları öğrenmelerine hem de ileri düzeyde bilgi edinmelerine yardımcı olmak üzere bir yapay zekâ kitabı da hazırladık. Proje kapsamında bir de Yapay Zekâ Projesi İçerik Komitesi oluşturduk. Yapay zekâ alanında çalışan farklı meslek ve yaş gruplarından akademisyen, uzman ve profesyonellerin, lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu komitemiz, projemizin içeriğinin şekillendirilmesinde bize düzenli olarak danışmanlık verecek.

9.3 MİLYARLIK YATIRIM
Vodafone Türkiye, geçtiğimiz günlerde bilançosunu açıklamıştı. Nisan 2023-Mart 2024 arası dönemi kapsayan dönemde 9.3 milyar TL yatırım yapan şirketin, servis gelirleri 48.5 milyar TL, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârını 17.5 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Mobil abone sayısı 25.3 milyona, sabit genişbant abone sayısı 1.4 milyona, faturalı abone sayısı ise 19.8 milyona yükselmişti.
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