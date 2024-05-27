35 bin öğrenciye yapay zeka öğretecek

Bugüne kadar sosyal projelerle 4.4 milyon kişinin hayatına dokunan Vodafone Türkiye, yeni bir projeye başlıyor. Vodafone Vakfı, ortaokul ve lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşmasını sağlayacak. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Yapay Zekâ Yıldızları projesinin ilk yılında toplam 35 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.Sosyal hayatın olanaklarından yeterince faydalanamayan veya ekonomik hayatta varlık gösteremeyen bireylerin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal yatırımlarımızda, sosyal ihtiyaçlar haritasını temel alıyoruz. Kadınlar, çocuklar ve gençler, öncelikli odağımız... Kuruluşumuzdan bugüne kadar 4.4 milyon kişinin hayatına dokunduk. 2007-2023 döneminde reel değeri 270 milyon TL olan vakıf projelerimizin ortaya çıkardığı sosyal katkı 1.5 milyar TL oldu."Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında 8 yıl boyunca, yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş ve algoritma mantığı gibi konularda eğitimler verdik. 81 ilde 400 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Ülkemizde her 5 çocuktan 2'si bu projeyle kodlama eğitimi aldı. Şimdi "Yapay Zekâ Yıldızları" projesini başlatıyoruz. Hedefimiz, sadece teknoloji tüketen değil aynı zamanda üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak. Bu projeyle, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak istiyoruz. Proje kapsamında, 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşmasını sağlayacağız. Bu öğrencilerimiz, yapay zekâ konusunda çeşitli araçlarla içerik üretebilecek. Eğitimlerimiz ülke genelindeki 45 köy teknoloji sınıfımız, 10 "Bu Atıklar Kod Yazıyor" sınıfımız, 3 yapay zekâ sınıfımız, 4 konteyner teknoloji sınıfımızın yanı sıra 12 ili ziyaret edecek olan gezici eğitim çadırımızda gerçekleşecek. Projemizde 276 eğitmen görev yapacak.Teknolojinin gücüne inanan bir şirket olarak yapay zekânın pozitif bir dönüşüm sağlayacağına inanıyoruz. Global anlamda bu trendin çok hızlı bir şekilde artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Türkiye'nin de bu konuda öncü ülkeler arasında yer alması için elimizi taşın altına koyuyoruz."Yapay Zekâ Yıldızları" projesinin ilkyılında toplam 35 bin öğrenciye ulaşmayıhedefliyoruz. Kodlama öğreteceğimizçocuklarımız ve Yeşil Gezegeneğitimlerimizi de eklediğimizde, önümüzdekibir yılda toplam 55 binöğrenciye dijital beceri eğitimi vermişolacağız.Öğrenciler başlangıçta yapayzekâ eğitimleri ve sınıf atölyeleriyle6 saatlik yapayzekâya giriş eğitimi alacak vekodlama örneklerini görecek.6 saatin sonunda, yapayzekâ ile ses ve görüntü tanımaörneklerini hayata geçirebilecekler.İsteğe bağlı olarak,eğitimlerini proje websitesi ve gönüllü eğitmenlerlederinleştirebilecekler.Web sitesi üzerinden eğitimiçerikleri ve ders modüllerinintakip edilmesiyle derslersonrasında yapay zekâ,Python, sanal gerçeklik gibialanlarda bilgilerini derinleştiripuygulama yapabilecekler.Sürdürülebilirlikalanında yapay zekâ ile çalışarak"Yeşil Gezegen" temasınıteknolojik yeniliklerleişleyebilecekler. Ayrıca,Avrupa'daki Vodafone vakıflarıile birlikte yürüttüğümüzSUJ (SkillsUploadJr)çatısı altında global bir hackathondüzenleyerek öğrencilerinprojelerini geliştirmelerinisağlayacağız. Gençlerinyapay zekâ konusunda hemtemel kavramları öğrenmelerinehem de ileri düzeydebilgi edinmelerine yardımcıolmak üzere bir yapay zekâkitabı da hazırladık. Projekapsamında bir de YapayZekâ Projesi İçerik Komitesioluşturduk. Yapay zekâ alanındaçalışan farklı meslekve yaş gruplarından akademisyen,uzman ve profesyonellerin,lise ve üniversiteöğrencilerinin oluşturduğukomitemiz, projemizin içeriğininşekillendirilmesindebize düzenli olarak danışmanlıkverecek.Vodafone Türkiye, geçtiğimiz günlerde bilançosunu açıklamıştı. Nisan 2023-Mart 2024 arası dönemi kapsayan dönemde 9.3 milyar TL yatırım yapan şirketin, servis gelirleri 48.5 milyar TL, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârını 17.5 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Mobil abone sayısı 25.3 milyona, sabit genişbant abone sayısı 1.4 milyona, faturalı abone sayısı ise 19.8 milyona yükselmişti.