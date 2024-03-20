3.5 milyar dolarlık altyapıda Türk imzası

Türk müteahhitleri geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla yıllık 135 ülkede 27.4 milyar dolarlık proje ile Çin'in ardından en büyük ülke olarak dünyaya damga vurdu. Stadyumlardan altyapı projelerine, karayollarından konut projelerine kadar birçok önemli projede Türk imzası var. Avrupa'nın en önemli altyapı projelerinden biri olan Akdeniz ve Balkan ülkeleri ile Orta Avrupa'yı birleştiren tünel de bir Türk firması tarafından tamamlandı.Cengiz İnşaat, Avusturya ile Slovenya arasındaki tünelin inşasını tamamladı ve elektrifikasyon işlemlerinin ardından tünel faaliyete geçecek. Ocak 2020'nin sonunda 120 milyon euroluk ihale ile Sloven devlet şirketi DARS ile imzalanan sözleşme kapsamında başlanan proje 3 bin 546 metre uzunluğunda. Proje 20 kilometreye varan kuyrukların oluştuğu ve 1991 yılında inşa edilen eski tünelin yarattığı sorunları çözmesi açısından da oldukça kritik. 1991'de inşa edilen eski tünelden ilk geçen araç da bir Türke aitmiş ve yıllar sonra tünelin daha büyük ve modern halini de bir Türk firması inşa etti.Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, şu anda yurt dışında Azerbaycan, Hırvatistan, Romanya ve Bosna Hersek gibi bir çok ülkede 3.5 milyar dolarlık proje yürüttüklerini belirtti ve ekledi: "Bizim şu anda inşaat grubumuzun toplam holding içindeki payı yüzde 7 civarında. Bu rakamın da yüzde 80'i yurtdışı işlerimizden. Bu rakamı yüzde 90'lara çıkarmayı planlıyoruz. Özellikle Doğu Avrupa'da yeni altyapı projeleri için planlarımız var. Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya'da demiryollarının projelerine gireceğiz. Doğu Avrupa'da eskiyen demiryollarının toplam ihale büyüklüğü 10-15 milyar euro düzeyinde. Bu büyüklükte bir pasta var."Doğru müteahhit seçiminin önemi anlaşıldıBIZ limitleri zorladığımızda ve komşularımız ile bağlantımızı kurduğumuzda sorunların nasıl çözüldüğünü de görüyoruz. Bu iki ülke tarihi içinde çok önemli bir proje. Avrupa'ya bağlı olmak Slovenya için çok kritik bir konu. Cengiz İnşaat doğru bir müteahhit seçtiğimizi gösterdi. Kovid 19 pandemisine rağmen çok iyi bir şekilde proje bitirildi.30 yıl önce ilk geçen bir Türktü 30 yıl sonra bir Türk tüneli yaptı30'UNCU yılı yaşıyoruz bu tünelin. 80 milyon araç geçti bu süre içinde. 30'uncu yılında yeni bir tünele ihtiyacımız olduğunu düşünerek bu tüneli yaptık. Türk müteahhit Cengiz ile bu projeyi yaptık. İlk kez 1991'de bu tünelde açıldığında ilk geçen bir Türk vatandaşıymış ve biz de bir Türk firması ile bu yeni tüneli yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.EMEKLİLİK planını şimdiden hazırladığını belirten Asım Cengiz, "İki kızım, iki de oğlum var. Onlara bir okul bırakacağım Ankara'da okul inşaatına başladım. Kaba inşaat bitti, hedefimiz 2025 sonuna yetiştirmek. Okul öncesi eğitimden 11'inci sınıfa kadar eğitim verecek. İçerisinde Anadolu'nun her köşesinden gelecek öğrencilere de hizmet verecek 50 odalı bir yurt planladık. Toplam 600 öğrenci kapasiteli olacak" dedi.ASIM Cengiz, "Karavanke tünelinin açılışında "Burayı bitirdiniz, bırakıp gitmeyeceksiniz değil mi?" diye espri yaptılar. Bu projeyi bize yakışan bir şekilde tamamladık. Slovenya'da yeni bir otoyol ihalesi var, o projeyle de ilgileniyoruz. Bunun yanında Hırvatistan ve Makedonya'da 2-3 tane demiryolu işi var. Bir de Bosna Hersek'te otoyol projesi var" dedi.