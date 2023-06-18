3.5 milyon küçükbaş kurbanlık satılacak

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların kurbanlık hayvan arayışları hız kazandı. Vatandaşların daha çok küçükbaş kurbanlıklara yöneldiğini ifade eden Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, bu yıl 3.5 milyon civarında küçükbaş hayvan kesilmesini beklediğini ve küçükbaş hayvanda arz sıkıntısı bulunmadığını söyledi. TÜDKİYEB Başkanı Çelik, bu yıl 2.5 milyon küçükbaş hayvanın kurban edilebileceğini tahmin etmelerine rağmen, vatandaşın yoğun ilgisi nedeniyle bu sayının 3.5 milyon olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Çelik, "Millet, artık yüzünü küçükbaş hayvana döndü. Bunun iki nedeni var; birincisi, büyükbaş hayvan fiyatı yüksek, küçükbaş hayvanın fiyatları uygun. İkincisi, bazı kesimlerin önceki yıllarda kendi hesaplarına göre kurban fiyatı belirleyerek bu işi ticarete dökmüş olması. Küçükbaşa tarihte görülmemiş bir ilgi var. Türkiye'deki küçükbaş mevcudu da 56.5 milyon civarında" dedi.Bazı derneklerin 2-3 bin lira civarında bağış bedeli belirlediğini anlatan Çelik, "Bu yolla para topluyorlar. Kurban Bayramı'nda kurbanlık işinin birinci derece sorumlusu Diyanet İşleri Başkanlığı, kurbanlık fiyatı için taban fiyat belirlemeli. Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Fiyatlar pazarlık usulüyle yükselebilir ama en alt limit budur, bunun altında fiyat veren herhangi bir dernek veya vakıf suç işlemektedir' demeli. Bu dernek nasıl 3 bin lira fiyat belirliyor, neye göre bu fiyatı belirliyor ve bu hayvanı nerede, ne zaman, nasıl kesecek? Hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.