350 bin yolcu THY ile İstanbul’u turladı

Türk Hava Yolları'nın yolcularına sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerinden biri olan 'Touristanbul' projesi kapsamında İstanbul Havalimanı'nda 6-24 saat aralığında bağlantı süresi olan uluslararası transit yolcular, iki uçuş arasında İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı bulabilecekler. İstanbul Havalimanı'ndan 'Touristanbul' aracı ile alınan yolcular, rehber eşliğinde İstanbul turu gerçekleştirip, ardından uçuşları için yeniden havalimanına getirilecek.

350 BİN KİŞİ İSTANBUL İLE BULUŞTU

Projenin yeniden başlamasına ilişkin değerlendirmede bulunan THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur 2009 yılında günde 3 turla başlayan proje kapsamında bugüne kadar 349 bin 738 kişiyi İstanbul ile buluşturduklarını belirterek, salgınının olumsuz etkisinden korunmak amacıyla 2020 yılında hizmetine ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

BU YILKI HEDEF 60 BİN

Olmuştur " Touristanbul faaliyeti yeniden başladı. Projeyle misafirlerimize Türk kültürünü ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini göstermeyi, bu vesileyle Türkiye turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sunduğumuz bu ayrıcalıklı hizmetimizle transfer yolcu sayısını artırmayı ve pazar payımıza ivme kazandırmayı amaçlıyoruz. Taşınan yolcu sayısıyla birlikte turlara katılan misafirlerimizin anket sayılarındaki artışı, ileriye yönelik motivasyonumuzu ve heyecanımızı korumamızda en büyük dayanak noktası olarak görüyoruz. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60 bin misafirimizin Touristanbul ayrıcalığından yararlanacağını öngörüyoruz'' diye konuştu.