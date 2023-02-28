358 Milyon lira Mazot ve Gübre Desteği çiftçilerin hesabına tanımlandı

Çiftçilerin mazot ve gübre ödemeleri için kullanabilecekleri MGD ödemeleri sisteme kayıtlı olan 23 bin 468 çiftçinin hesaplarına yatırıldı. İl Tarım Müdürlüğü toplamda 358 Milyon 211 Bin 771 Türk Lirası destekleme tutarı ödeneceğini açıkladı. 24 Şubat tarihi itibariyle hesaplara tanımlanan destek, yalnızca mazot ve gübre alımında kullanılabilecek. Tanımlanan destek için son kullanılma gibi bir tarih söz konusu olmadığı belirtilirken, Mazot ve gübre alımında bayiler tarafından herhangi bir komisyon kesilmeyeceği söylendi.

Desteklemeden yararlanmak için çiftçilerin, belirlenen süre içerisinde üretim yılına ait Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını yaptırmaları ve tarımsal üretimde bulundukları arazi ve ürün beyanlarını bildirmeleri gerekmektedir. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde desteklenen arpa, buğday, çavdar, yulaf, tritikale, aspir, kanola, kuru fasulye, mercimek, nohut, kuru soğan, yaş çay, zeytin, kütlü pamuk, çeltik, patates, soya, yağlık ayçiçeği, yem bitkileri, dane mısır ve fındık gibi ürünlere MGD ödemesi yapılmaktadır.



GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 137 İLE YÜZDE 375 ORANLARI ARASINDA ARTIŞ OLDU



İl Tarım Müdürlüğü 2021 üretim yılı için 24 bin 358 çiftçinin hesaplarına 120 Milyon 806 Bin Lira Mazot Gübre Desteği ödemesi gerçekleştirmişti. Bu üretim yılında geçen yıla göre destekleme fiyatlarında ürünler arasında yüzde 137 ile yüzde 375 oranları arasında değişen artış sağlandı. Yem bitkilerinde geçen sene toplam 27 lira ödeme yapılırken bu rakam 115 liraya yükseltilerek yüzde 326'lık bir artış sağlandı. Buğday, arpa ve çavdar gibi ürünlerde ise geçen sene toplam 42 lira olan ödeme 121 liraya yükseltilerek yüzde 188 oranında artış gerçekleştirildi.