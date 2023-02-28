36 oto galerisine 16 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, ocak ayında ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyette bulunan 36 işletmeye 15.9 milyon lira para cezası uyguladı. Bakanlık açıklamasına göre, ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi" olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında denetimler yapıldı. Bu denetimler sonucu, İzmir'de 6 işletmeye 3 milyon 271 bin lira, Ankara'da 6 işletmeye 2 milyon 974 bin lira, Samsun'da 1 işletmeye 3 milyon 495 bin lira, İstanbul'da 4 işletmeye 927 bin lira, Kayseri'de 2 işletmeye 934 bin lira, Bursa'da 2 işletmeye 886 bin lira, Konya'da 2 işletmeye 710 bin lira, Erzurum'da 3 işletmeye toplam 656 bin lira, Kocaeli'de 2 işletmeye 523 bin lira, Balıkesir'de 2 işletmeye 400 bin lira, Antalya'da 2 işletmeye 400 bin lira, Sakarya'da 1 işletmeye 300 bin lira, Eskişehir'de 1 işletmeye 200 bin lira, Denizli'de 1 işletmeye toplam 124 bin lira, Manisa'da 1 işletmeye 100 bin lira ceza kesildi. Böylece, 36 işletmeye 15 milyon 905 bin lira idari para cezası uygulandı. Açıklamaya göre, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik denetimlere ara vermeden devam edilecek. Söz konusu düzenlemeye aykırı davrananlar hakkında bakanlıkça aynı şekilde idari para cezası uygulanacak.