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Haberler Ekonomi Haberleri 3600 ek gösterge kamuda dengeleri değiştirecek
Giriş Tarihi: 14.3.2022

3600 ek gösterge kamuda dengeleri değiştirecek

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
3600 ek gösterge kamuda dengeleri değiştirecek

Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliği sona erecek, emekli ikramiyesini yükselten "tazminat yansıtma oranı" da yükselecek. 2200 ek göstergeden yararlananların 3600 ek göstergeye yükselmesi ile aylığı yaklaşık 255 lira artacak

İlk toplantıda, kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konulmuştu. Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte kamuda 4 milyon çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli bulunuyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.



MAAŞ 1.250 TL YÜKSELECEK
Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak. Yerel yönetimler, üniversitelerdeki yöneticilerin de ek göstergeleri yükselecek. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1.250 lira, ikramiyesi de 30 bin liranın üzerinde artacak. 2008 öncesi işe başlayıp 30 yıl hizmeti olan memurların tazminata yansıtma oranı yüzde 85'ten yüzde 145'e çıkacak.



MAYIS'TA MECLİS'E GELECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Meclis gündemine geleceğini duyurmuştu. Bilgin, Komisyonun nihai kararı birkaç toplantı içinde vereceğini belirterek, Türkiye için beklentileri karşılayacak bir soruncun ortaya çıkacağını söylemişti.

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