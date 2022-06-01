3600 ek gösterge son durum: Çalışmada son adım! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kapsamı nedir?

3600 ek gösterge kapsamı belirlendi. Buna göre düzenleme; polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Bu noktada pek çok memur ve memur adayı "3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Son adımların atıldığı ve meclise gelmesi beklenen düzenlemede 3 alternatifli çözüm belgelendi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmayı bekliyor. İşte, 3600 ek gösterge son dakika 2022 haberleri…
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2022
Son dakika haberi ile 3600 ek gösterge kapsamı belirlendi. Kapsamla birlikte bütçe çalışması da tamamlandı. Taslak metin hazırlanırken sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması var. Milyonlarca memur tarafından beklenen çalışmada sona gelindi. Yakın zamanda çıkması beklenen düzenleme için masada 3 alternatif var.
Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte cevaplar…
3600 EK GÖSTERGEDE 3 ALTERNATİFLİ ÇÖZÜM
Ek göstergede ilk plan dar kapsamda lisans mezunu öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini ilgilendirirken geniş kapsamda tüm unvanları içeren hiyerarşi çerçevesinde 500-800 arası ek gösterge artışını kapsıyor.
Tüm kamu çalışanları ve emekliler; Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfını da içine alan bir çalışma ile kamuda ek göstergesiz memur kalmayacak şekilde bir çalışma yapıp tüm emeklileri de kapsaması.
Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.
Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.
KADEMELİ 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ
Ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.
Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge memur olan öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsamaktadır. Bakan Bilgin, "Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız." Açıklamalarında bulunmuştu.