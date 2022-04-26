3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM |Son düzlüğe gelindi! Bakan Bilgin’den flaş 3600 ek gösterge açıklaması

Bilgin, çalışanları enflasyon karşısında korumak için çeşitli düzenlemeler, iyileştirmeler yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün bu rakamlar enflasyonun etkisiyle aşındı, aşınıyor, aşınacak. Enflasyona karşı koruma sistemi olarak bir taraftan sosyal politikalar uygularken bir taraftan da enflasyonu dizginleyecek, kontrol altına alacak, büyümeyi, ekonomik gelişmeyi devam ettirecek ve sürekliliği sağlayacak bir ekonomi politikası uyguluyoruz. Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız da var. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın daha kapsamlı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağını söylüyorum. Sadece şu haberi veriyorum ki bütün çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlar programımıza göre kamuoyuyla paylaşılacaktır."