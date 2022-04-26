Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM |Son düzlüğe gelindi! Bakan Bilgin'den flaş 3600 ek gösterge açıklaması
Giriş Tarihi: 26.4.2022 23:15 Son Güncelleme: 26.4.2022 23:22

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM |Son düzlüğe gelindi! Bakan Bilgin'den flaş 3600 ek gösterge açıklaması

AA
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM |Son düzlüğe gelindi! Bakan Bilgin’den flaş 3600 ek gösterge açıklaması

Son dakika haberleri… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Gümüşhanede’de işçilerle iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Bilgin milyonların beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 3600 ek göstergeyi kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını dile getiren Bakan Bilgin, “Çalışmalarımız nihayete ermek üzere, bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle onu da paylaşacağız" ifadelerini kullanarak çalışmada son düzlüğe gelindiğini duyurdu.

Gümüşhane'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Bakan Bilgin, daha sonra İl Özel İdaresi tesislerinde işçilerle iftar yaptı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gümüşhanelilere selamını ileterek, "Cumhurbaşkanımız sadece selam göndermedi, aynı zamanda bir müjde gönderdi; Gümüşhane-Bayburt havaalanının bu yılın sonuna kadar tamamlanacağı talimatını verdi. Umut ediyorum 2023'ün başında havaalanının açılış töreninde de birlikte olacağız." diye konuştu.

Hayatının 30 yılını çalışma ekonomisi üzerine adadığını, bu alanda dersler verdiğini ve çalışma hayatının bütün zorluklarını aşağı yukarı bilen, bunlarla ilgili çalışmaları ve kitapları olan birisi olduğunu anlatan Bilgin, çalışma hayatının sorunlarını bildiklerini ve bu sorunların çözümü için de ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonrası büyük krizler yaşandığına ancak Türkiye'nin sağlıktan eğitime, sosyal güvenlikten çalışma hayatına her alanda enflasyon şartlarına rağmen yurttaşların hizmetinde olduğuna dikkati çeken Bilgin, Türkiye'nin salgın sürecini başarılı şekilde yürüttüğünü ve batılı ülkelerde anlatılan hikayelerin yerine bambaşka bir hikaye yazdığını kaydetti.

Bilgin, çalışanları enflasyon karşısında korumak için çeşitli düzenlemeler, iyileştirmeler yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün bu rakamlar enflasyonun etkisiyle aşındı, aşınıyor, aşınacak. Enflasyona karşı koruma sistemi olarak bir taraftan sosyal politikalar uygularken bir taraftan da enflasyonu dizginleyecek, kontrol altına alacak, büyümeyi, ekonomik gelişmeyi devam ettirecek ve sürekliliği sağlayacak bir ekonomi politikası uyguluyoruz. Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız da var. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın daha kapsamlı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağını söylüyorum. Sadece şu haberi veriyorum ki bütün çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlar programımıza göre kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisine de değinen Bilgin, şunları kaydetti:

"Mayıs içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere, bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle onu da paylaşacağız. Çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye'nin işçileri, Türkiye'nin emekçileri, emeklileri, Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını da ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir. Bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız."

İftar programının ardından Zafer Meydanı'nda vatandaşlarla çay içen Bakan Bilgin, daha sonra kentten ayrıldı.

Bilgin'e Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş ve Hacı Osman Akgül, Belediye Başkanı Ercan Çimen ile diğer ilgililer de eşlik etti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM |Son düzlüğe gelindi! Bakan Bilgin'den flaş 3600 ek gösterge açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA