4 büyük kulübün borcu 14.1 milyarı aştı

Trabzonspor
'un
açık ara liderliğini sürdürdüğü, Fenerbahçe
, Beşiktaş
ve Galatasaray
'ın ise şampiyonluk yarışından koptuğu Süper Lig
'de, dört büyük kulübün bu sezonu kapsayan 6 aylık bilançoları açıklandı. Döviz kurundaki dalgalanmanın etkisiyle borçlardaki artışın ön plana çıktığı bilançolarda, gelir kalemindeki 2 kattan fazla yükseliş de kanayan yaraya merhem olamadı.
BORÇ 14 MİLYARI AŞTI
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 31 Mayıs'ta 12 milyar 76 milyon lira olan borcu, kasım sonunda 14.1 milyar lirayı aştı. Toplam borç 6 ayda 2 milyar 81 milyon lira artarken, günlük borç artışı ortalama 11 milyon 371 bin TL, saat başı borç artışı 473.8 bin TL, dakikadaki borç artışı ise 8 bin lira oldu. Türk futbolunun lokomotifi olan kulüplerin gelirleri de geçen yılın altı aylık dönemine göre yüzde 104 artarak 1 milyar 25 milyon liradan, 2 milyar 92 milyon liraya çıktı. Fenerbahçe gelirini yüzde 141 artırarak 713.5 milyon liraya çıkarırken, en fazla gelir elde eden kulüp oldu. Galatasaray yüzde 123'luk artışla 576.5 milyon lira gelir elde ederken, Beşiktaş ise yüzde 137 artışla 574.4 milyon TL gelir elde etti. Ligin lideri Trabzonspor'un geliri ise yüzde 1 azalarak 227.7 milyon liraya indi.
AVRUPA'DAN KAZANDILAR
Kulüplerin gelir kalemindeki artışta, Avrupa
kupalarından sağlanan kaynak başrolü oynadı. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılımdan sağladığı gelir 14.2 milyon liradan 259.9 milyon liraya çıkarken, UEFA Avrupa Ligi
'nde son 16'ya kalan Galatasaray'ın geliri de 8.5 milyon liradan 110.4 milyon liraya çıktı. Beşiktaş'ın lisanslı ürün satış geliri 45.3 milyon liradan 88.4 liraya, maç hasılatı, kombine kart ve loca geliri 16 milyon liradan 48 milyon liraya, sponsorluk reklam geliri de 32 milyon liradan 51 milyona çıktı. Galatasaray'ın da sponsorluk ve isim hakkı geliri 93 milyondan 224 milyon liraya, loca, VIP ve kombine satış geliri 28 milyon liradan 64 milyon liraya, mağaza satış geliri de 57 milyon liradan 102 milyon liraya çıktı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın yayın gelirinin azaldığı dikkat çekti. Beşiktaş'ın geliri 95 milyon liradan 65 milyon liraya, Galatasaray'ın yayın geliri ise 74 milyon liradan 71 milyon liraya geriledi.