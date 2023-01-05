4 gıda firmasına soruşturma

Rekabet Kurulu, Danone Tikveşli, Eti Gıda, Horizon Hızlı Tüketim ve Nestle Türkiye hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Danone Tikveşli, Eti Gıda, Horizon Hızlı Tüketim ve Nestle Türkiye'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma kurul tarafından karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Bu arada, Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.'nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtı getirmek suretiyle kanunu ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma da tamamlandı.