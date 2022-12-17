4 ildeki toplam 10 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)'nin özelleştirme süreçlerine ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Muş-Merkez'deki toplam 87 bin 351 metrekarelik 4 taşınmaz, Muğla-Bodrum'daki toplam 13 bin 963 metrekarelik 3 taşınmaz, İstanbul-Büyükçekmece'deki 8 bin 800 ve Eyüpsultan'daki 5 bin 374 metrekarelik 2 taşınmaz ile Mersin-Tarsus'taki 1535 metrekarelik taşınmaz özelleştirilecek.