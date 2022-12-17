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Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:42

4 ildeki toplam 10 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Muş'ta 4, Muğla'da 3, İstanbul'da 2 ve Mersin'de bir taşınmazın "satış" yöntemiyle özelleştirileceğini bildirdi.

AA
4 ildeki toplam 10 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)'nin özelleştirme süreçlerine ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Muş-Merkez'deki toplam 87 bin 351 metrekarelik 4 taşınmaz, Muğla-Bodrum'daki toplam 13 bin 963 metrekarelik 3 taşınmaz, İstanbul-Büyükçekmece'deki 8 bin 800 ve Eyüpsultan'daki 5 bin 374 metrekarelik 2 taşınmaz ile Mersin-Tarsus'taki 1535 metrekarelik taşınmaz özelleştirilecek.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak ihaleler, teklif sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek. Girişim grubu ortaklarının tamamı yatırım fonu olamayacak.

İsteklilerin, son tekliflerini, katılmak istedikleri ihaleye göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerine kadar vermeleri gerekiyor.

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4 ildeki toplam 10 taşınmaz özelleştirilecek
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