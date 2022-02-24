4 milyarlık proje atağı

GEÇEN yılı 3.8 milyar TL'lik bir ciro ile kapatan Tahincioğlu, bu yıl satış değeri 4 milyar olan 4 konut projesi geliştireceğini açıkladı. Göcek
, Bodrum
ve İstanbul
'da satışa çıkacak projelerin toplam değeri ise 4 milyar lira. Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu "Pandemi ve iklim krizinin devam ettiği, tüm dünyada ekonomik ve sosyal dengelerin değiştiği hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz açısından zorlu bir yılı geride bıraktık. Umarım 2022 yılı, normalleşme sürecinin ekonomimiz üzerindeki etkisini daha net gördüğümüz, sürdürülebilir ve katma değerli yatırımlarımızın artacağı bir yıl olur" dedi.
SEKTÖR HAREKETLENECEK
Bu yıl için gerek ülke ekonomisi gerekse inşaat sektörü için beklentilerin olumlu olduğunu belirten Tahincioğlu, "Konut maliyetlerindeki artışın devam etme eğiliminde olması bir risk olarak karşımızda durmasına rağmen, döviz yatırımı bulunan yerli ve yabancı yatırımcıların, döviz pozisyonundan çıkarak gayrimenkule yönelmeye başlaması ve kira bedellerindeki hızlı yükselişler, bu riskin fazlasıyla bertaraf edilebileceğini ve sektör açısından iyi bir yıl olabileceğini gösteriyor. Gayrimenkul sektörünün bu yıl hareketlenmesini bekliyoruz" diye konuştu. Bu yıl ikisi İstanbul'da biri Göcek diğeri Bodrum'da 4 proje planladıklarını belirten Tahincioğlu, "Gerek İstanbul Küçükyalı ve Ataşehir
'deki gerekse Bodrum ve Göcek'teki projelerimizde 'yeni normal' düzene uygun, ferah yaşam alanı sunan, evinde hem iş hem de sosyal hayatını rahatlıkla yönetebilecekleri, nitelikli konut tipleri geliştiriyoruz" dedi.