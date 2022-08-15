4 milyon haneye doğalgaz desteği

Sene başında uygulamaya başlanan proje kapsamında ekim-kasım aylarında yapılacak ödeme için de başvurular alınmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 ila 1.150 TL arasında verilecek olan doğalgaz tüketim desteği için başvurular alınıyor. 4 milyon haneye destek sağlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.Dönmez, bir soru önergesine verdiği yanıtta vatandaşın enerji masraflarını desteklemek için yapılan çalışmaları anlattı. Bu kapsamda bu yıl ilk kez ihtiyaç sahibi ailelere yapılan doğalgaz yardımı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Dönmez, "Doğalgaz Tüketim Desteği" için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu. Yılda iki kez olan doğalgaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisanda olurken, ikinci ödeme ise ekim-kasımda gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında 330 bin haneye yardımda bulunulurken, yeni destek dönemi için Bakan Dönmez, "Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 TL-1.150 TL arasında verilecek olan doğal gaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedeflenmektedir" dedi. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor.Doğalgazın en uygun fiyatlarla alınması ve Türkiye'nin kendi doğalgazını çıkarmasına yönelik çalışmalardan da bahseden Bakan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesinde; derin deniz alanında kuyulara ilişkin yürütülen operasyonlar ile bunlarla eş zamanlı olarak sürdürülen deniz tabanı sistemleri, deniz altı boru hattı ve kara işleme tesisi mühendislik ve inşaat faaliyetleri kapsamında yaklaşık 4 bin kişinin çalıştığını kaydetti.