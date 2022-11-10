4 milyon haneye elektrik desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 9 Kasım itibarıyla 2.3 milyon mudinin yaklaşık 1.5 trilyon TL'lik tasarrufunun kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında değerlendirildiğini, 91.6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yapan Nebati, hanelerde kullanılan doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yaklaşık yüzde 50 sübvansiyon sağladıklarını anımsattı. Nebati, "2.1 milyon haneye 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği sağlıyoruz. Hedefimiz bu desteğin 4 milyon haneye çıkarılması. Bu kapsamda, 2023 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 4.8 milyar lira tutarında kaynak ayrılması planlandı" dedi.Nebati şöyle devam etti: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Alım güçlerinde gerçekleşen kaybın önüne geçmek için hükümet olarak üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz. Vatandaşlarımızı, çalışanlarımızı, emeklilerimizi, esnaf ve çiftçilerimizi enflasyona karşı ezdirmemek için gelir ve harcama politikalarını etkin bir şekilde kullanıyoruz."Kredilerin tüketim yerine üretken alanlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Nebati, "2022'de yaklaşık 7 bin ticari işletmemize 54 bin kredi işlemi ile 71 milyar TL kredi ve 61 milyar TL'lik kefalet kullandırdık. İhracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli, uzun vadeli toplam 150 milyar TL'lik kredi imkânı sunduk. KOBİ kredisi kullanan müşteri sayısı eylül itibarıyla 4.3 milyonu geçmiştir" dedi.Nebati, gazetecilerin sorusu üzerine de otomobillerde ÖTV indirimi konusunda bir çalışma olmadığını, matrah artırımı konusunda çalıştıklarını söyledi. Matrah artırımı ile yüzde 80'nin altında ÖTV dilimindeki otomobillerin vergisi daha düşük hale gelebilecek.Finansal istikrarı tahkim etmek amacıyla KKM uygulamasını devreye aldıklarını anımsatan Nebati, "Vatandaşlarımızın KKM'ye destek ve teveccühleri sayesinde milli para birimimizde istikrar güçlendirilmiş ve TL'ye olan güven artmıştır. Hazine destekli hesaplarda yenileme oranı yaklaşık yüzde 70 seviyesinde" dedi. KKM uygulamasının finansal istikrarın sürdürülmesinde etkin rol oynadığını kaydeden Nebati, "Döviz hesaplarının payı 17 puan düşüşerek yüzde 52.3'e indi" diye konuştu.Nureddin Nebati, borç stokunun yapısını iyileştirmek için yurt içi borçlanmada döviz cinsi senetlerin payının azaltıldığını dile getirerek, bu çerçevede, 2022 yılında yurt içi döviz cinsi borçlanmaların azaltıldığını, Türk lirası cinsi borçlanmaya ağırlık verildiğini söyledi. Nebati, piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte, önümüzdeki yıl da yurt içinde döviz cinsi borçlanmanın payını azaltmaya devam edeceklerini söyledi.Bakan Nureddin Nebati, vatandaşları, esnafı, çiftçiyi ve ihtiyaç duyulan tüm alanları desteklediklerini vurgulayarak, bu yıl asgari ücrete kadar olan tutarları tüm çalışanlar için vergi dışı bırakarak 90.6 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtiklerini kaydetti. Bu süreçte atılan vergisel adımları anlatan Nebati, "Enflasyonla mücadele kapsamında bu yıl 276.8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçmiş oluyoruz" dediSermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsada işlem gören 476 şirketin piyasa değerinin 4,8 trilyon liraya ulaştığını bildirdi. Gönül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, yatırımcıların piyasalara olan talebinin arttığını, yaklaşık 20.7 milyonu aşan vatandaşın doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasalarının yatırımcısı olduğunu belirtti. Gönül, 2021'de 52 şirketin 21.6 milyar lira, bu yılın 9 ayında da 30 şirketin 12.7 milyar liralık halka arz yaptığını kaydetti.Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu sektörün, ekonomiye yaklaşık 230 trilyon lira tutarında; GYİH'nın 32 katı değerinde teminat sunduğunu dile getirdi. Eroğlu, 126 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdiğini, 2022 sonunda 200 milyar lira prim üretmesi beklendiğini söyledi. Eroğlu, Gönüllü BES ve OKS'de biriken fon tutarının, devlet katkısı dahil 347 milyar lira olduğuna dikkati çekerek, "BES sayesinde 191 bin 74 vatandaşımız sistemden emekli olmuştur" dedi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2. Başkanı Yakup Asarkaya da, 2002'de 49 milyar lira olan kredilerin Eylül 2022 itibarıyla 6.8 trilyon lira seviyesine yükseldiğini ifade ederek, "Aynı dönemde 138 milyar lira olan mevduat 8 trilyon lira, 26 milyar lira olan özkaynak 1.2 trilyon lira, 213 milyar lira olan aktif büyüklüğü ise 13.1 trilyon lira seviyesine yükseldi" dedi. Asarkaya, 21 Ekim 2022 itibarıyla yıllık bazda ticari kredilerin yüzde 40, KOBİ kredilerinin ise yüzde 68 büyüdüğünü vurguladı.