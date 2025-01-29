4. Tarım Orman Şurası için geri sayım başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan elde edilen bilgiye göre, daha önce 1997, 2004 ve 2019 yıllarında yapılan Tarım Orman Şurası, bu yıl 4. kez toplanacak.

Tarım ve ormancılığa ilişkin gelecek stratejilerinin belirlenmesi için 28-30 Nisan'da düzenlenecek 4. Tarım Orman Şurası'na 1339 üye kaydedildi. Şura üyeleri, 87 farklı üniversiteden 251 akademisyen, 229 farklı sivil toplum kuruluşu (STK), oda, birlik ve kooperatiften 355 temsilci, özel sektörden 178 yetkili ve 555 uzman kamu personelinden oluşacak.

Şuraya hazırlık amacıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla yarın başlayacak ve iki gün sürecek "Şura Açılış Programı ve Hazırlık Çalıştayı" düzenlenecek. Çalıştayda Tarım Orman Şurası'na ilişkin çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplara ilişkin görev dağılımı ve çalışma içerikleri de belirlenecek.

Katılımcılar, kapsayıcı ve gelecek odaklı bakış açısıyla tarım, gıda, orman ve su sektörlerinde gelecek 10 yılları kapsayacak planlamalar yapacak. Sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve ülkenin kalkınma hedeflerine katkı sunmak amacıyla çalışma yürütecek.

ŞURANIN HEDEFLERİ

4. Tarım Orman Şurası, bilimsel temelli olarak yenilikçilik ve gelecek odaklı bakış vizyonuyla faaliyetlerde bulunacak.

Şurada belirlenecek yol haritasıyla, tarımsal üretimin gelecek perspektifiyle dinamik bir yapıda planlanması, tarımsal politikaların bütüncül ve etkin şekilde yönetilmesi, gıda güvencesi ve güvenliğinin temin edilmesi ve gıda israfının önlenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, sürdürülebilir kırsal kalkınma hedeflerine ulaşılması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, sürdürülebilir ormancılığın, tarımsal sulamanın ve su kaynaklarının korunmasının etkin ve verimli yönetimi amaçlanıyor.

Şuranın hedefleri arasında, iklim değişikliğini dikkate alarak toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, tarıma dayalı sanayi, lojistik gibi temel konulara odaklanılarak tarımsal piyasaların düzenlenmesi, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması ve dünyada tarım alanındaki etkin konumunun güçlendirilmesi de yer alıyor.

Çalışma gruplarının konu başlıklarına ilişkin çalışmalar, şuranın sekretarya görevini de üstlenen Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü koordinasyonunda yapıldı.

16 BAŞLIKTA ÇALIŞMA GRUBU

Şuraya ilişkin olarak 16 başlıkta çalışma grubu oluşturulması ve 5 başlıkta atölye çalışması yürütülmesi kararlaştırıldı.

Buna göre belirlenen grupların çalışma alanları şöyle:

"Bitkisel üretim", "Destekler ve politikaların geleceği", "Doğal yaşam döngüsü ve biyoçeşitlilik", "Entegre ve sürdürülebilir ormancılık yönetimi", "Gıda güvencesi, güvenliği ve israfla mücadele", "Hayvansal üretim", "İklim değişikliğine uyum", "Kırsal kalkınma, kırsalda yaşamın geleceği ve istihdam", "Su ürünleri üretimi", "Su yönetimi ve verimliliği", "Tarıma dayalı sanayi, stok yönetimi ve lojistik", "Tarımda dijitalleşme, veri tabanlı tarım ve teknolojik gelişim", "Tarımsal pazarlama ve finansman", "Tarımsal risk ve afet yönetimi", "Tarımsal yapıda etkin dönüşüm" ile "Uluslararası tarımsal gelişmelere uyum ve rekabet".

Şuranın atölye konuları ise "Kırsalda sürdürülebilir yaşam", "İklim değişikliği sürecinde ormanlar", "Tarım diplomasisi", "Tarım, orman ve gençlik" ile "Tarım ekonomisi" olarak tespit edildi.