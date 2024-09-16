4 Türk şirket en iyi 1000 arasına girdi

Dünyanın en iyi 1000 şirketi arasında Türkiye'den dört şirket yer aldı. Time dergisinin Statista ile birlikte hazırladığı listede ilk sırayı Apple aldı. Apple'ı Accenture ve Microsoft takip etti. Listede Türkiye'den de dört şirket yer aldı. Listede Sabancı Holding 405. sırada kendine yer bulurken, Sabancı Holding'i 499. sırada yer alan Koç Holding, 820. sırada yer alan Akbank ve 887. sırada yer alan Enka İnşaat takip etti. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Yatırımcılarımıza, hissedarlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ama bunu yaparken, çalışanlarımıza, topluma, dünyaya, insanlığa karşı olan sorumluluğumuzu da her zaman hatırlayacağız" dedi.