4 yılda zirveye oturdu

29 Ekim 2018'de resmi açılışı yapılan ve 76.5 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, aradan geçen 4 yılda havacılık tarihinde birçok kategoride zirveye oturdu.2021'de 279 bin 509 uçak iniş-kalkış yaparken, 37 milyon 181 bin 907 yolcunun kullandığı havalimanı, 2020 ve 2021 yılı gerçekleşmeleri ile Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Salgına rağmen yatırımlarına devam ederek 3'üncü bağımsız pistini devreye sokan İGA, saatlik uçak iniş-kalkış kapasitesini 120'ye çıkardı. 2020'de 185 bin 424 uçağın iniş-kalkış yaptığı havalimanı, 23 milyon 410 bin 380 yolcu ağırladı. Seyahatlerin yeniden başladığı 2022'de ise ABD ve Avrupa'daki havalimanları personel eksikliği ve grevler nedeniyle büyük kaos yaşarken, İGA, rakiplerinden pozitif ayrıştı. Avrupa'da yolcular güvenlik ve bagaj işlemleri için saatlerce sıra beklemek zorunda kalırken, İstanbul Havalimanı ortalama 1 dakika check-in ve 16 dakikalık bagaj alım süreleri ile uluslalararası medyada haber oldu.Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA, Avrupa'nın zirvesindeki yerini bu yıl da korudu. ACI Europe'un bu yılın üçüncü çeyreğine ait verilerine göre, ağırladığı 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. 2019'un aynı dönemine göre yolcu sayısını artırabilen tek havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nı, 18 milyon 133 bin 150 yolcu ile Londra Heathrow, 17 milyon 404 bin 157 yolcuyla Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti. Bu yılın ilk 9 ayında 313 bin 778 uçağın iniş-kalkış yaptığı ve 47 milyon 571 bin 888 yolcunun kullandığı İGA'da ekim ayına ait hava trafik verileri henüz kesinleşmedi. Açıldığından bu yana yolcu sayısının 165 milyonun, iniş-kalkış yapan uçak sayısının ise 1 milyon 120 bininin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.Havacılık tarihinin enbüyük taşınmaoperasyonuylayeni yerinegeçen İGAİstanbul Havalimanı,bugünekadar finans,operasyon,insan kaynakları,çevre vesürdürülebilirlikgibi birçokalanda uluslararasıkuruluştan60'a yakınödül aldı.Her büyüklükteki uçağa hizmet verebilecek bir altyapıya sahip İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle birlikte dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380 ilk kez Türkiye'ye tarifeli seferlere başladı. Havalimanı hijyen uygulamaları ile de rakiplerine örnek oldu.Koronavirüs salgını öncesi66 havayoluşirketinin uçuşyaptığı İGA'yasalgın döneminde11 yenihavayolu şirketiseferebaşladı.Kargo havayollarıile birlikteşu anda 79havayolununsefer yaptığıİGA İstanbulHavalimanı'ndan128farklı ülkeden,266 uçuş noktasınaseferyapılabiliyor.