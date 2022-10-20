40 bin kişi ev borcunu kapattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut hamlesi kapsamında müjdesini verdiği TOKİ indirim kampanyasına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. 'İlk Evim İlk İşyerim' hamlesi kapsamında başvuru toplayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından konut ve işyeri sahipleri için 23 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen indirim 'borcunu erken ödeyene yüzde 25 indirim' kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı. Her yıl 2 kez yapılan indirim kampanyasında geçmiş yıllarda yüzde 20-22 indirim uygulanırken, bu yıl bu oran yüzde 25'e çıkarılmıştı.30 Haziran 2021'den önce satışları gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021'den önce başlamış olan konut ve işyeri sahipleri için yapılan indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu, daha önce düzenlenen kampanyalar arasında bugüne kadar en fazla kişinin yararlandığı kampanya oldu. Bir önceki dönemde kampanyadan 26 bin 306 konut ve işyeri alıcısı yararlanırken, bu dönemki kampanyadan 38 bin 532 kişi yararlandı. Bütün borcunu kapatan 35 bin 257 kişi tapularını almaya hak kazandı.İndirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve işyeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 3 bin 275 konut ve işyeri alıcısı yaptıkları ödemelerle yüzde 25 indirimden faydalandı. Kampanyadan yararlananların yüzde 83.87'si borçlarını kişisel tasarrufları ile kapattı. Geriye kalan kısım ise kredi kullandı. İndirim kampanyası kapsamında konut için 120 ay vadeye kadar yüzde 1.29, işyeri için yüzde 1.57 oranlı kredi imkânı sunulmuştu.Kampanya kapsamında arsa alıcılarının borçları üzerinden de yüzde 12.5 indirim sağlandı. Satışları 2021 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2021 yılı sonu itibariyle başlamış olan arsalar için 23 Eylül tarihinde başlayan indirim kampanyası 14 Ekim'de son buldu. Arsa indirim kampanyasından 55 arsa alıcısı yararlandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TOKİ'mizle vatandaşımızı uygun koşullarda ev sahibi yapmak için çalışıyoruz. İndirim kampanyamızdan 38 bin 532 vatandaşımız yararlandı. 35 bin 257 hak sahibi belirlenen tarihten önce tapularına kavuştu. İndirimden yararlananlar geçen seneye göre 12 bin 226 kişi arttı" dedi.Tarihi konut seferberliğinde başvuru süreci 31 Ekim'de sona erecek. Hak sahiplerini belirleme kurası kasım ayında başlayacak. Projelerin inşası için kura da beklenmeyecek. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 25 Ekim'de, 17 ilde inşa edilecek 5 bin konutun temeli atılacak. 250 bin konut 2 yılda etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek. 81 ilde vatandaş kira öder gibi evine kavuşacak.