40 milyon indirme 8 ülkede yatırım

11.8 milyar dolar değerleme ile hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa'nın ilk decacorn'u olan Getir, son bir yılda yaklaşık 2 milyar dolar yatırım aldı, yurtdışında 8 ülkeye ulaştı. 2015 yılında faaliyete geçen Getir'in dünyada bir ilki temsil eden 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini anlatan Kurucu Ortak Tuncay Tütek, "Biz Getir'i kurarken hikâyeyi sondan başa yazdık. Kurulduğumuz ilk günden bu yana hedefimiz global bir marka olmaktı. Son yatırım turunda ulaştığımız değerlemeyle Avrupa'da hızlı market ürünleri teslimatı sektörünün ilk decacorn'u olduk" dedi. Ocak 2020'de Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcı şirkete Seri A turunda 38 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bir yıl sonra ikinci turda şirket 128 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. Geçen yıl martta tamamlanan üçüncü yatırım turunda 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, Türkiye'nin unicorn'u oldu. Haziran 2021'deki dördüncü yatırım turu sonrası 7.5 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. Geçtiğimiz ay son yatırım turunu 768 milyon dolar yatırımla tamamlayan şirketin değerlemesi 11.8 milyar dolara çıktı. Tütek, "Türkiye girişimci ekosisteminin önünü açtık. Çıktığımız yatırım turlarında daha önce Türkiye'de olmayan yatırım fonlarını getirdik. Toplamda 2 milyar dolardan fazla yatırım aldık" dedi.Getir'in global marka olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirten Tütek, "Geçen yıl ocakta Londra ile girdiğimiz İngiltere pazarında, bir yıl içinde liderlik koltuğuna oturduk. Geçtiğimiz kasım ayının sonunda İngiltere'de hizmet veren Weezy'nin tamamını satın alarak Avrupa pazarındaki konumumuzu güçlendirdik. Kıta Avrupası'nda ilk durağımız ise Nisan 2021'de Hollanda'da Amsterdam oldu. Hollanda'nın ardından Almanya ve Fransa'ya açıldık. Geçen yıl temmuz ayında Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren Blok'u satın alarak bölgedeki konumumuzu güçlendirdik. Bu satın alma sonrası İspanya'da Barselona ve Madrid'de, İtalya'da Milano'da hizmete başladık. Daha sonra da Portekiz'de Lizbon'u hizmet ağımıza ekledik. Getir'in global yolculuğu Kasım 2021'de Amerika'ya ulaştı. Şu anda yurtdışında toplam 56 şehirde hizmet veriyoruz. Son bir yılda yurtdışında 8 ülkede faaliyete başladık. Bu yıl ise bulunduğumuz ülkelerde büyümeye odaklanacağız. Bu ülkelerde operasyonel ağımızı genişletecek ve şehir sayımızı artıracağız. 40 milyon indirme rakamına ulaştık" diye konuştu.GETİR'DE Norveç'ten Avustralya'ya, Belarus'tan Uganda'ya kadar 90 farklı uyruktan çalışan bulunduğunu söyleyen Tütek, "Yurtiçi ve yurtdışında bayilerimize bağlı saha çalışanlarımızla birlikte 30 binin üzerinde bir ekibiz. Tersine beyin göçünün önünü açtık. Globalde ayda 15 bin iş başvurusu geliyor. Yılda 180 bin CV arasından yaklaşık 1-2 bin kişi aramıza katılıyor. En büyük yatırımı yazılım ekibine ve data ekibine yapıyoruz" diye konuştu. Getir'in sahip olduğu en büyük kıymetlerin başında gelen bayilere bağlı kuryeler için pek çok çalışma hayata geçirdiklerinin altını çizen Tütek, "Kurye güvenliğini her zaman ilk sıraya koyuyoruz" diye konuştu.GETIR'IN şu anda yurtdışında en yaygın olduğu ülkenin İngiltere olduğunu söyleyen Tütek, "Orada en çok satılan ürünlerin başında ayran geliyor" dedi.