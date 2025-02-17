40 yıllık yerli şirket Çiftel Kazan, yeni teknolojisiyle sanayideki katma değeri optimize ediyor

Türkiye'nin 40 yıllık endüstriyel buhar kazanı üreticisi Çiftel Kazan, yenilikçi mühendislik çözümleri ve patentli teknolojileri ile sanayinin daha verimli ve çevre dostu üretime geçişini destekliyor. Hederli su borulu buhar kazanları, sanayide uzun ömürlü kullanım avantajları sağlayan güvenilir bir teknoloji olarak bilinirken 3 adet incelemeli patente sahip Çiftel Kazan, bu teknolojiyi döner ızgaralı sistemlerle birleştirerek işletmelere maksimum yakıt tasarrufu ve emisyon kontrolü sunuyor.

"GELİŞTİRDİĞİMİZ HEDER SİSTEMİ, İŞLETMELERE BÜYÜK MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR"

Türkiye'de yalnızca kendilerinin ürettiği bu modeli sanayiye kazandırarak, verimli ve çevre dostu üretimin önünü açtıklarını belirten Çiftel Kazan Kurucusu Tuncay Şahin, konuya dair şu açıklamada bulundu:

"Sanayi tesislerinin en büyük ihtiyaçlarından biri, yüksek verimli, uzun ömürlü ve güvenli buhar kazanları. Yıllardır bu sektörde edindiğimiz bilgi birikimi ve mühendislik tecrübemizle, sanayinin gereksinimlerine en iyi şekilde yanıt verecek çözümler üretmeye odaklandık. Çiftel Kazan olarak, Türkiye'de yalnızca bizim ürettiğimiz hederli, su borulu ve döner ızgaralı buhar kazanıyla sektörün karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan boru hasarlarını ortadan kaldırıyoruz. Geleneksel D tipi su borulu kazanlarda zamanla oluşan boru hasarları, buhar domunun içine girilerek körleme yöntemiyle kapatılmaya çalışılıyor. Ancak bu yöntem, verimi düşürüyor ve kapasite kaybına yol açıyor. Bizim geliştirdiğimiz heder sistemi, boruların kolayca değiştirilmesini sağlayarak buhar kazanlarının ömrünü uzatıyor ve işletmelere büyük maliyet avantajı sunuyor."

"SANAYİ İŞLETMELERİ İÇİN VERİMLİ VE GÜVENİLİR ALTERNATİF YARATTIK"

Piyasada su borulu kazan olarak bilinen birçok modelin tam anlamıyla su borulu buhar kazanı olmadığını Tuncay Şahin, "Hibrit tipi kazanlar, hem alev duman borulu hem de su borulu yapıları birleştiren sistemlerdir. Ancak bu kazanlar, belirli bir basınç aralığında çalışabilse de, tamamen su borulu sistemlerin sunduğu emniyetli yapı ve yüksek basınç dayanıklılığına sahip değil. Sahada edindiğimiz tecrübeler ve mühendislik çözümlerimiz doğrultusunda, bu kazanlarda yaşanan sorunları gözlemledik ve tümünü ortadan kaldıracak bir sistem geliştirmeye karar verdik. Tam da bu noktada, heder sistemi ile tamamen su borulu, yüksek basınç dayanıklılığına sahip ve uzun ömürlü bir kazan tasarladık. Bu sayede sanayi işletmelerinin yüksek maliyetli çözümlere yönelmesine gerek kalmadan, verimli ve güvenilir bir alternatif yarattık" diyerek su borulu buhar kazanlarının avantajlarını sıraladı.

"Bunların birinci sırasında patlama riski taşımamaları bulunuyor. Heder sistemiyle tasarladığımız bu kazanlar, yüksek basınç altında güvenli çalışmayı garanti ediyor. Geleneksel sistemlere kıyasla, çok daha dayanıklı bir yapıdan oluşuyor. Yalnızca bizim üretebildiğimiz bu sistemi tasarlarken, dünyanın en güvenilir buhar kazanlarından ilham aldık. Ancak bu kazanlar, yüksek maliyetleri nedeniyle pek çok işletme için erişilebilir değil. Biz, bu teknolojiyi yerli üretimle daha ekonomik hale getirdik. Var olanı geliştirerek daha kompakt bir sisteme dönüştürdük ve patentini aldık."

"BU SİSTEMLE EMİSYONLARI DÜŞÜRÜYOR VE ÇEVRE DOSTU BİR ÇÖZÜM SUNUYORUZ"

Yüksek maliyetleri nedeniyle akışkan yataklı buhar kazanlarının her işletmeye uygun olmadığının da altını çizen Çiftel Kazan Kurucusu Tuncay Şahin, "Döner ızgaralı hederli buhar kazanı, akışkan yataklı kazanlara alternatif olmakla birlikte birçok düşük kapasitede üretim yapan şirketlere de uygun tasarlanabiliyor. Basınç skalası su borulu dizayna sahip olduğu için geniş. Bu sistem yüksek verimli, çok geçişli tasarımıyla ısı kayıplarını minimize edip yakıt tüketimini en aza indiriyor. Döner ızgaralı yakma teknolojisi, verimli bir yanma sağlayarak emisyonları düşürüyor ve çevre dostu bir çözüm sunuyor. Arka grup ekonomizer ve reküperatör sistemleri sayesinde ise ısı enerjisi en verimli şekilde geri kazanılarak sistemin toplam verimi en üst seviyeye çıkarılıyor" şeklinde konuştu.

600'Ü AŞKIN MÜŞTERİSİYLE BİN 500'E YAKIN PROJEYE İMZA ATTI

Sanayi tesislerinin yüksek verimli, düşük maliyetli, uzun ömürlü ve çevre dostu bir buhar kazanına yönelik ihtiyacının giderek arttığını aktaran Tuncay Şahin, "Tasarladığımız sistemle sanayinin enerji verimliliği ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyoruz. Elbette yelpazemiz bununla da sınırlı değil. Yaklaşık 40 yıllık deneyimimizle ürettiğimiz 30 farklı kazan modelimizle işletmelerin üretim kalitesini optimize ediyoruz. Geleneksel üretim mantığıyla hizmet vermenin hiçbir sektör için katma değer yaratacağını düşünmüyoruz. Bu yüzden sanayi üretimlerinde son teknolojiyi takip ederek inovasyona odaklanıyoruz. Böylece alanında uzman 90 kişilik ekibimizle başarılara imza atıyoruz. Üretim sahası geniş ve gelişmiş makina parkuruna sahip kurumumuzda, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik üretim yapmayı önceliklendiriyoruz."

"Türkiye'nin her yerine 7/24 hizmet veriyoruz. Olası bir arıza durumunda tecrübeli servis çalışanlarımız 24 saat içinde müdahale ediyor. Böylece hiçbir müşterimizi mağdur etmiyoruz. Her bir kazanımız, yetkili kuruluşlar tarafından kaynak kontrolü yapılarak belgeleniyor. Kaliteli malzeme, işçilik ve yenilikçi bakış açısını işimizin merkezine koyuyoruz. Gelişerek büyümeyi, kurumumuzun birincil hedefi olarak benimsiyoruz. Bu misyonla çıktığımız yolda, bugün portföyümüzde gıdadan tekstile, kimyadan kağıda, enerjiden ağır sanayiye kadar farklı sektörlerden 652 mutlu müşterimiz var. Şu ana kadar toplam bin 500'e yakın proje gerçekleştirdik."

İZMİR'DEN TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA HİZMET VERİYORLAR

Çiftel Kazan Kurucusu Tuncay Şahin, sözlerini şöyle sonlandırdı: "1986'dan bu yana faaliyet gösteren köklü bir endüstriyel kazan üreticisi olarak, Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda geliştirdiğimiz patentli kazan sistemlerini sanayi tesislerinde yaygınlaştırmayı, yeni yatırımlarla büyümeyi planlıyoruz. İzmir Kemalpaşa'da faaliyetini sürdürürken, ülkemizin dört bir yanındaki sanayi tesislerinin verimliliğini artırmaya devam edeceğiz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte biz de keşfederek üretip büyüyeceğiz."

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