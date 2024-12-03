400 bin konuta Türk imzası

Suudi Arabistan, petrol dışında sürdürülebilir bir ekonomi için 2016'da başlattığı Vizyon 2030 hedefine hızla ilerliyor. 500 milyar ila 1 trilyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek ekonomik kalkınma planıyla Suudi Arabistan'da, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak büyük bir dönüşüm sağlanması ve jeopolitik olarak bölgenin bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. ABD'den İngiltere'ye, Hindistan'dan Çin'e kadar birçok ülkenin gündeminde olan projeler, Türkiye'nin de radarına girdi.Ülkenin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan'ın yeniden inşası kapsamında 400 bin konut hayata geçirmeyi planlıyor. Riyad ve Cidde başta olmak üzere, büyük şehirlerde inşa edilecek konutlar için Türk firmaları öncelikli olarak değerlendirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO), önceki gün Riyad'da Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi (NHC) ile mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma ile Türk müteahhitlik firmalarına Suudi Arabistan'da geniş çaplı projelerde yer alma fırsatı sunulacak. Edinilen bilgilere göre, Emlak Konut GYO 2025'in ilk çeyreğinde Suudi Arabistan'da gayrimenkul geliştirilmesi için şirket kuracak.Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde, Mekke, Medine gibi birçok ilinde konut geliştirmek için harekete geçilecek. Proje bazlı ve yerel ortaklıklar ile ilerlenecek. Emlak Konut GYO'nun hamlesi, Türk müteahhitlik şirketleri, mimarlık ofisleri ve şehir plancılarının da önünü açacak. Suudi Arabistan Hükümeti'nin gösterdiği arazilerde proje geliştirilmeye başlanacak. Bu iş birliğiyle Suudi şehirlerinde sürdürülebilir şehircilik anlayışı hayata geçirilecek iki ülke arasında güçlü bir ekonomik ve diplomatik bağ oluşturulacak.Emlak Konut yetkilileri, Suudi Arabistan'ın konut geliştiriciliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirterek, "Şirket kuruluşundan sonra gelir paylaşımı modeli ile inşaatlara başlanılması planlanıyor. Bölgede Çin ve Mısırlı firmalar konut yapımına başladı. Ancak orta ve lüks gelir grubuna hitap eden projeler üreten firmalar yok" dedi. Emlak Konut'un Türkiye'de on binlerce konut ürettiği 'Gelir Paylaşımı Modeli' Suudi Arabistan'a ihraç edilmiş olacak.Anlaşma ile Türk inşaat sektörünün sürdürülebilir şehircilik modelleri projelere entegre edilecek, düşük maliyetli arsa tahsisi ve ön satış gelirleri ile ekonomik çözümler sunulacak. Türk şirketler, Suudi Arabistan'daki akıllı şehir teknolojileri ve çevre dostu altyapı projelerine dahil edilecek, çeşitli finansman modelleriyle kamu-özel iş birlikleri oluşturulacak. Suudi şirketle işbirliği, Emlak Konut'un küresel pazardaki rolünü pekiştirerek, ilk etapta yıllık 500 milyon dolar ekonomik getiri sağlaması beklenen projelere liderlik etmesini mümkün kılacak. Projelerin başarıyla tamamlanması, Emlak Konut'un marka değerini ve uluslararası güvenilirliğini daha da artıracak.Türkiye'de asansör sektöründe önemli bir yer edinen yerli asansör firması EKA'nın, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek büyük çaplı mega projelerinde yer alması ve küresel pazarda güçlü bir konum edinmesi, yapılan görüşmede Bakan Kurum tarafından dile getirildi. Bu çerçevede, EKA'nın yenilikçi çözümleri ve birikimiyle uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak projelere odaklanması hedefleniyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gelri Paylaşımı Modeli'nin Suudi Arabistan'ın "Suudi Vision 2030" hedeflerine ulaşması için stratejik bir adım olacağına işaret ederek, "Bu işbirliği, yalnızca inşaat sektörünü değil, aynı zamanda çevre dostu şehirleşme ve sosyal altyapıyı geliştirme konularını da kapsayacaktır" diye konuştu. Suudi Bakan Majed bin Abdullah al-Hogail de, "Türk firmalarının buraya gelmesi tarihi bir fırsat. Biz burada başarı hikâyesi yazmak istiyoruz. Türkiye mühendislik alanında çok güçlü. Biz de Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz" dedi.