41,5 milyon dolarlık kazanç! 11 ayda 15 bin ton Türk balı ihraç edildi

Söz konusu ihracattan 41 milyon 503 bin dolar kazanç sağlandığına dikkati çeken Kalyoncu, ihracatın, 8 bin 120 ton bal karşılığı 25 milyon 868 bin 225 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 92, gelirde yüzde 60 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, ABD, İspanya ve Almanya'nın en fazla bal satılan 3 ülke olduğunu belirterek, ABD'ye 15 milyon 990 bin, İspanya'ya 6 milyon 672 bin, Almanya'ya da 5 milyon 58 bin dolarlık bal ihraç edildiğini aktardı.