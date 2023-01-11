42 bin görme engelliye "evde bakım" desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler ile Türkiye'de görme engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olması, toplumla kaynaşması ve günlük yaşamlarını sürdürürken bağımsız ve özgür olabilecekleri koşullara sahip olabilmeleri hedefleniyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça görme engelli bireylerin kimseye muhtaç olmadan toplum içinde bağımsız yaşayabilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerine destek olmak için İstanbul ve Ankara'da Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi açıldı.

İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile Yenimahalle Görme Engelliler Merkezi Müdürlüğünde 15 yaş ve üzerine yönelik 5-5,5 aylık dönemsel sürelerle karma eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor.

Merkezlerde görme engelliler mesleki açıdan da destekleniyor. Bu kapsamda, İstanbul'daki merkezde temel eğitim ve rehabilitasyon hizmetini başarıyla tamamlayan 3.256 görme engelli bireye belgeleri verildi.

Ankara'daki rehabilitasyon merkezinde eğitim ve rehabilitasyon programına katılan kursiyerlerden 1.486 görme engelli birey, kuruluşun temel ve mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belgelerini almayı hak kazandı.

Böylece merkezlerde 4.742 görme engelli birey kurs programlarını başarıyla tamamlayarak belgelendirildi.

İstanbul'daki merkezde mesleki eğitimi devam eden 32 görme engelli birey ile Ankara'da eğitimi devam eden 17 görme engelli bireye bu yıl içerisinde düzenlenecek törenle belgeleri verilecek.