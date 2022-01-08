42.6 milyarlık şirket evliliği gerçekleşti

Türkiye
'de
birleşme ve satın almalar 7 yılın zirvesine çıktı. Rekabet Kurumu
'nun yayımladığı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'na göre, birleşme ve devralmaların toplam işlem bedeli 42.6 milyar TL olurken özelleştirmelerin işlem bedeli 95 milyar TL oldu. Böylece 2021 yılında Türkiye kökenli şirketler için 125 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli yaklaşık 137.5 milyar TL oldu. Rekabet Kurumu tarafından 2021'de 309 adet birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi. Geçen yıl hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, 14 işlem adediyle 'elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı' alanında, en yüksek işlem değeri ise yaklaşık 3.7 milyar TL ile plastikten paketleme malzemeleri imalatı' alanında gerçekleşti. Aynı dönemde 7 özelleştirme işlemi içinde de işlem sayısı bakımından 3 adetle 'elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı' alanı öne çıkarken, bildirilen en yüksek bedelli özelleştirme işlemi yaklaşık 89.3 milyar TL ile 'havalimanı işletmeciliği' alanında gerçekleşti.