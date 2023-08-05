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Giriş Tarihi: 6.8.2023

43 santrale 460 milyon liralık destek

43 santrale 460 milyon liralık destek
TÜRKİYE Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 43 elektrik üretim santraline haziran ayı için yaklaşık 460 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 43'üne haziran ayı için toplam 459 milyon 886 bin 378 lira ödenecek. En yüksek ödeme, 30 milyon 468 bin 70 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak. Bu şirketi, 21 milyon 669 bin 504 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.
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43 santrale 460 milyon liralık destek
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