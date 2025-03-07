43 ülkeden 223 teknoloji girişimcisi başvurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "Türkiye TechVisa Programı" ile ilgili değerlendirmede bulundu. Kacır, 43 farklı ülkeden 223 yabancı teknoloji girişimcisinin işlerini Türkiye'ye taşımak için başvurduğunu söyledi.

KÜRESEL ÜS OLUYOR

Kacır, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Türkiye TechVisa Programı"nın, dünya genelinde yankı uyandırdığını ifade etti. "Türkiye, teknoloji girişimcilerinin yeni adresi" diyen Kacır, 16 Eylül 2024'de ilan edilen Türkiye TechVisa Programı'na 43 farklı ülkeden 223 yabancı teknoloji girişimcisinin işlerini Türkiye'ye taşımak için başvurduğu bilgisini paylaştı. Kacır, "Girişimcilere geniş destekler sunuyoruz. Türkiye'nin hızla büyüyen teknoloji ekosistemine entegre olmalarını sağlıyoruz. Ön değerlendirmeyi geçenler, ülkemizin önde gelen teknoparklarında projelerini hayata geçiriyor. Türkiye'yi küresel bir teknoloji üssü haline getirme yolunda kararlıyız" ifadelerini kullandı. ANKARA