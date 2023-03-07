44 binden fazla ev ilanında ‘fahiş fiyat’ tespit edildi

Hazıne ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Bekir Bayrakdar, "Vatandaşlarımızın taşındıkları illerde gerek kiralık gerekse de satılık konutlarda fiyat hareketlerini yakından takip ediyoruz. Ülke genelinde bu bağlamda elde ettiğimiz ilk verilere göre deprem tarihi sonrası fiyatlarında artış yapan 37 bin 367 satılık ve 7 bin 363 kiralık konut ilanı tespit ettik. Fahiş fiyata yönelik çalışmalarımızın sonucunu değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı ile paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı