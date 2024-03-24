4.4 milyar dolarlık makine ihraç ettik

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, yılın ilk 2 ayı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 4.4 milyar dolar olarak tespit edildi. Geçen yılın ilk 2 ayında yaşanan yüzde 20 düzeyindeki yüksek artışın baz etkisi gözlense de bu dönemde bir gerileme olmadı. Elektrik motorları ve jeneratörler ile takım tezgahları ihracatında miktar olarak yüzde 28'e, değer olarak yüzde 25'e varan gerilemeler meydana geldi. MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, dünyada 2019 ve 2023 arasında yüzde 12 artan makine ve teçhizat yatırımlarının, Türkiye'de yüzde 70 yükselerek yıllık 168 milyar dolara kadar geldiğini anımsattı.