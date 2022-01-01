45 ülkeye tohum veriyor

2005'te
tohum ve lisans ihracatına başlayan MAY Tohum
, 'En Başarılı İhracatçı' ödülünü aldı. Şirket, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin açıkladığı listede, Türkiye'de ıslah ettiği ve ürettiği hibrit ayçiçeği tohumlarıyla 'Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohum' ihracatı yapan firmalar arasında üçüncü oldu. MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Çiftçiler, "200'den fazla uluslararası tescilli ticari çeşitlerimizi, 45'i aşkın ülkeye ihraç ederek, Türkiye tohum ihracatının yüzde 10'undan fazlasını yapıyoruz" dedi.