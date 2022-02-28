450 Milyon TL’lik kış desteğinin ikinci kısmı SYDV’lere aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için hazırlanan 450 milyon TL'lik ek kaynağın ikinci kısmı olan 230 milyon TL'nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarıldığını açıkladı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Bakan Yanık, bu doğrultuda destekleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürdüklerini bildirdi.