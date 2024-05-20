Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 465 firmaya dahilde işleme izin belgesi
Giriş Tarihi: 20.5.2024 08:45

465 firmaya dahilde işleme izin belgesi

Ticaret Bakanlığı nisanda 465 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi. Belgelerin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
465 firmaya dahilde işleme izin belgesi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 465 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, nisan ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, geçen ay 465 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 16 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 13, resen de 3 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
465 firmaya dahilde işleme izin belgesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA