49 bin mağdur için yol haritası hazır! İşte adım adım yapılacaklar





9-Devralan şirket tarafından değil, devreden şirketin tasfiyesi masası tarafından, en geç bir ay içerisinde, müşterinin yatırmış olduğu tasarruf tutarının tamamı ile organizasyon ücretinin yüzde 20'si tek seferde nakit olarak ödenecek.

10-Organizasyon bedelinin kalan yüzde 80'i ile buna benzer diğer alacak talepleri, devreden şirketin tasfiye masasına, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanununun 206'ncı maddesi kapsamında dördüncü sıra alacağı olarak kaydedilecek.